SG Öpfingen will den Schwung mitnehmen

Vierzehn Siege und zwei Unentschieden: Der Tabellenführer SG Öpfingen weist zur Winterpause der Fußball-Kreisliga A1 eine fast makellose Bilanz auf. Drei punktgleiche Verfolger haben bereits jeweils 15 Punkte Abstand. Lediglich die SG Griesingen liegt dann noch in Sichtweite.

SG Öpfingen (1. Platz, 52:15 Tore, 44 Punkte). - Ähnlich wie im Jahr zuvor der TSV Riedlingen hat sich die SG Öpfingen heuer von der Konkurrenz deutlich distanziert. Zwei Unentschieden, das 3:3 und das 0:0 jeweils gegen den SV Oberdischingen, waren die einzigen Ausrutscher des Spitzenreiters. Doch sowohl Trainer Felix Gralla als auch Pressewart Steffen Lehmann warnen davor, dass dieser klare Vorsprung zur Zufriedenheit bei den Spielern führen könnte. Man wolle daher nach der Winterpause den Schwung der Vorrunde mitnehmen und mit dem nötigen Ernst in jedes Spiel gehen. Die bisherigen Jugendspieler haben sich gut integriert. „Das 0:0 gegen Oberdischingen kam zur richtigen Zeit“, sagt Steffen Lehmann. „Im März wollen wir da weitermachen und nicht nachlassen“, fordert Trainer Felix Gralla. Es gelte, das Ziel Meisterschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Es sei zu erwarten, dass die Gegner der SG Öpfingen besonders motiviert seien.

SV Ringingen (2. Platz, 28:16 Tore, 29 Punkte). - Der SV Ringingen hat Trainer Thorsten Seeger mit der Hoffnung verpflichtet, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Der neue Trainer hat nach einer längeren Pause zunächst bei der TSG Achstetten ausgeholfen, ehe er zum SV Ringingen kam. „Wir haben einen kleinen Kader und bisher mit wenigen Verletzungen Glück gehabt. Mit Kampf und Leidenschaft haben wir uns ein gutes Punktepolster erkämpft und wollen nun möglichst lange mit vorne bleiben“, so Thorsten Seeger. Der SV Ringingen hat bisher wenige Gegentore erhalten, es gelte nun, auch im Angriff erfolgreicher zu sein.

FC Schelklingen/Alb (3. Platz, 36:27 Tore, 29 Punkte). - Trainer Wilfried Staiger ist bisher recht zufrieden: „Das hat kein Mensch gedacht, dass wir zur Winterpause auf dem dritten Tabellenplatz stehen“, sagt Staiger. Trotz einiger Ausfälle hat sein Team gut mitgehalten. Er betont, dass Torwart Andreas Gaus seiner Mannschaft einige Punkte gerettet habe. Lange habe Timo Rothenbacher gefehlt, doch Ralf Lang und Andre Kley seien in die Bresche gesprungen. In der Defensive habe der FC Schelklingen/Alb noch Probleme, was auch die 27 Gegentore beweisen. „Wir haben einige gute, aber auch einige schlechte Spiele gesehen, doch das 9:0 gegen Türkgücü hat unsere Tordifferenz stark verbessert. Es kann noch viel passieren“, sagt der erfahrene FC-Trainer.

FV Schelklingen-Hausen (4. Platz, 30:25 Tore, 29 Punkte). - „Ich bin sehr zufrieden, denn ich habe nicht gedacht, dass wir vorne mitmischen“, sagt Trainer Jens Kannemann. Von den fünf Niederlagen waren zwei nicht eingeplant, doch nun liegen die Achstädter in Sichtweite zum zweiten Tabellenplatz. „Unser Ziel ist die Relegation und wir wollen bis zum Rundenschluss dabei bleiben“, so Kannemann. In der Vorrunde wurde meist Philipp Schleicher vermisst, dazu gab es drei Langzeitverletzte. Der Ex-Bezirksligist hat auf jeden Fall den Wiederaufstieg im Visier, weiß aber auch, dass die SG Öpfingen sicher souverän Meister wird.

SG Griesingen (5. Platz, 32:31 Tore, 25 Punkte). - Aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause hat die SG Griesingen sieben Punkte geholt. Die Mannschaft von Trainer Marco Münch ist dadurch wieder in Sichweite zum Spitzenfeld, will aber auf jeden Fall den guten Tabellenplatz ins Ziel retten.

SF Kirchen (6. Platz, 27:28 Tore, 22 Punkte). - Das Team von Trainer Christian Zittrell hat in zwei Heimspielen vor der Winterpause nur einen Punkt geholt und dadurch eine bessere Platzierung verspielt. Die Mannschaft nimmt einen gesicherten Mittelplatz ein.

VfL Munderkingen (7. Platz, 29:33 Tore, 21 Punkte). - Bei den Donaustädtern ist noch Luft nach oben. Es gab einige überraschende Siege, doch auch vermeidbare Heimniederlagen für die Mannschaft von Trainer Hartmut Pohl. 13 der insgesamt 29 Munderkinger Tore hat Lukas Ottenbreit erzielt.

SV Betzenweiler (8. Platz, 26:22 Tore, 19 Punkte). - Diese Mannschaft blieb bisher einiges gegenüber der Vorsaison, als man Tabellenzweiter war, schuldig. Allerdings hatten im Sommer die Brüder Hasenkampf den Verein wieder in Richtung Bad Buchau verlassen.

SGM Ertingen/Binzwangen (9. Platz, 30:27 Tore, 19 Punkte). - Das Team von Trainer Bernd Rumpel ist unberechenbar, kann einmal auswärts gewinnen, aber auch zu Hause verlieren. Die Mannschaft dürfte jedoch kaum um den Verbleib in der Liga bangen müssen.

SF Donaurieden (10. Platz, 28:29 Tore, 17 Punkte). - Der Aufsteiger ist zwar schwach gestartet, hat dann aber eine sehr erfolgreiche Zwischenphase hingelegt. Die Sportfreunde sollten in Zukunft den jeweiligen Heimvorteil besser nutzen.

SV Dürmentingen (11. Platz, 28:40 Tore, 15 Punkte). - Vor einigen Wochen hatte die Mannschaft von Trainer Tobias Tress noch fast wie ein sicherer Absteiger ausgesehen. Sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen brachten das Team nun einige Plätze nach oben.

TSV Türkgücü Ehingen (12. Platz, 20:41 Tore, 15 Punkte). - Erst durch einen Trainerwechsel haben die Ehinger ihre anfängliche Misserfolgsserie beendet. Tzafer Moustafa kam zurück und er selbst ist nicht nur Spielertrainer, sondern auch der erfolgreichste Torschütze der Mannschaft.

SGM Daugendorf/Zwiefalten (13. Platz, 23:32 Tore, 14 Punkte). - Der Aufsteiger hat im ersten Teil der Vorrunde durch sehr gute Ergebnisse überrascht. Doch plötzlich riss der Faden und inzwischen steht die SGM auf dem Relegationsplatz.

SV Oberdischingen (14. Platz, 16:29 Tore, 14 Punkte). - Die Mannschaft von Trainer Markus Schmid hat als einzige der Liga bisher der SG Öpfingen getrotzt. Dennoch steht der SVO im Tabellenkeller. Oberdischingen hat den schwächsten Angriff der Liga und in 16 Spielen nur ebenso viele Tore erzielt. Die Oberdischinger müssen in der Rückrunde noch zulegen.

TSV Rißtissen (15. Platz, 22:32 Tore, 13 Punkte). - Der Aufsteiger hat zum Rundenbeginn zwar gewonnen, doch dann kamen nur noch zehn Punkte dazu. Verhängnisvoll war vor allem die Heimniederlage gegen den SV Dürmentingen. Der TSV Rißtissen hat ein Spiel weniger als die direkte Konkurrenz und könnte im Falle eines Sieges den Anschluss ans Mittelfeld herstellen.