SG Öpfingen vor einer schweren Prüfung

„Es wird höchste Zeit, dass es nach der langen Pause nun wieder losgeht.“ Das ist der Tenor bei den Trainern der Fußball-Kreisliga A. Nachdem am vergangenen Wochenende gerade einmal ein Spiel ausgetragen werden konnte, haben sich die Platzverhältnisse nun fast normalisiert. In Ingstetten stehen sich im SZ-Topspiel der Kreisliga A1 am Sonntag, 11. März, der FC Schelklingen/Alb und die SG Öpfingen gegenüber.

SZ-Topspiel: FC Schelklingen/Alb – SG Öpfingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 4:1). - Der Gastgeber hat erst elf Spiele ausgetragen, daher sagt Trainer Wilfried Staiger: „Wir wollen unbedingt spielen.“ Dabei hat Staiger ein gutes Gefühl, dass seine Mannschaft am Sonntag punkten kann. Das Spiel der beiden Mannschaften in der Vorrunde war ursprünglich verlegt worden und wurde dann prompt von den Älblern gewonnen. Der FC Schelklingen/Alb hat am vergangenen Wochenende noch zwei Vorbereitungsspiele ausgetragen und dürfte dadurch gut gerüstet sein. Der Gastgeber tritt mit der kompletten Mannschaft an.

Öpfingens Trainer Felix Gralla hat den Gegner in schlechter Erinnerung. Der FC Alb liege seiner Mannschaft nicht. Man lasse den Gastgeber das Spiel machen und müsse in der Abwehr gut stehen. Steffen Lehmann erwähnt, dass die SG Öpfingen am Sonntag erstmals wieder auf Rasen spielen wird. Die Vorbereitungsspiele waren auf Kunstrasen und stellten die Verantwortlichen nicht immer zufrieden. „Ich hoffe, dass es auch ein Topspiel wird“, sagt der Öpfinger Abteilungsleiter.

SGM Ertingen/Binzwangen – SF Kirchen (Samstag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:2). - Dieses Spiel hat eine besondere Brisanz. Gästetrainer Rudolf Soukup war vor seiner Kirchener Zeit jahrelang Trainer in Ertingen und kennt sicher noch einige Spieler der gegnerischen Mannschaft. Der Gastgeber liegt zwar auf Platz elf, darf aber nicht unterschätzt werden. Trainer seit dieser Saison ist Bernd Rumpel.

Türkgücü Ehingen – SpVgg Pflummern-Friedingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:1). - Die Gastgeber haben bisher die meisten Spiele aller Mannschaften der Kreisliga A ausgetragen. Sie sind am Sonntag klarer Favorit gegen den Tabellenletzten, der zudem mit Jens Hahn einen Leistungsträger verloren hat.

SV Dürmentingen – TSV Riedlingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:4). - Ein sicher interessantes Derby. Trotz des Heimvorteils dürfte es dem Aufsteiger Dürmentingen kaum gelingen, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen.

SV Oberdischingen – SV Oggelsbeuren (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 3:0). - Der SV Oberdischingen hat sich am vergangenen Sonntag im Spiel bei den SF Bussen bereits eingeschossen und durch den Sieg zwei Plätze in der Tabelle gutgemacht. Nach dem Sieg in der Vorrunde ist die Mannschaft von Trainer Mario Gegic auch am Sonntag Favorit.

SG Griesingen – SF Bussen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:0). - Die SF Bussen stehen mit dem Rücken zur Wand und haben zudem am vergangenen Sonntag ihr Heimspiel gegen Oberdischingen verloren. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass sich die SG Griesingen eine Blöße gibt, zumal sie noch Aussichten auf Relegationsplatz zwei hat.

SV Ringingen – SV Betzenweiler (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:3). - Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg hat der SV Ringingen bisher noch nicht überzeugt. In Betzenweiler hat das Team vom Hochsträß seinerzeit jedoch positiv überrascht, aber knapp verloren. Es ist der Punktspiel-Einstand von Trainer Markus Wilke, und daher wird der Tabellen-Dreizehnte sicher besonderen Ehrgeiz entwickeln.

Spielfrei ist am Wochenende der VfL Munderkingen.