SG Öpfingen verspielt eine große Chance

Ist im Kampf um den Relegationsplatz bereits eine Vorentscheidung gefallen? Während der SV Betzenweiler sein Auswärtsspiel gewann, verlor die SG Öpfingen durch das 2:4 in Ertingen wertvollen Boden. Der SV Oggelsbeuren gewann auch das Rückrundenspiel gegen den FC Schelklingen/Alb und bewegt sich immer mehr in Richtung Mittelfeld. Der SV Ringingen rettete beim SV Dürmentingen ein 1:1 und die SF Kirchen verloren nicht unerwartet in Riedlingen. Nach ihren deutlichen Niederlagen bleiben SpVgg Pflummern-Friedingen und SF Bussen weiterhin mit Abstand am Tabellenende.

SV Oggelsbeuren - FC Schelklingen/Alb 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 Lukas Weller (28.), 1:1 Christoph Wetzel (36.), 2:1 Jonas Weller. - „Wenn es läuft, dann läufts“, sagte Oggelsbeurens Abteilungsleiter Christian Aßfalg nach dem Sieg gegen eine weitere Spitzenmannschaft. Nach zerfahrenem Spiel im ersten Durchgang kam Oggelsbeuren nach der Pause besser ins Spiel. Jonas Weller verschoss in der 80. Minute einen Elfmeter. - Reserven: 1:6.

TSV Riedlingen - SF Kirchen 4:2 (1:2). - Tore: 0:1 Jan Holl (4.), 1:1 Fabian Ragg (9.), 1:2 Sebastian Tress (25.), 2:2 Eigentor Marc Bierer (58.), 3:2 Felix Schmid (72.), 4:2 Pascal Schoppenhauer (80.). - In einem guten, temporeichen Spiel hat Kirchen gut dagegen gehalten. Riedlingen traf noch zweimal den Pfosten. - Res.: 3:1.

SG Griesingen - SpVgg Pflummern-Friedingen 12:0 (4:0). - Tore: 1:0 Philipp Ströbele (11.), 2:0, 3:0 Peter Gobs (20., 38.), 4:0 Patrick Werner (45.), 5:0 Bernd Weimann (47.), 6:0, 7:0 Fabian Karle (50., 55.), 8:0, 9:0 Peter Gobs (70., 75.), 10:0 Simon Grimm (85.), 11:0 Peter Gobs (87.), 12:0 Fabian Karle (90.). - Die 120 Zuschauer sahen ein unterhaltsames Spiel. - Reserven: 3:0 (gewertet).

SGM Ertingen/Binzwangen - SG Öpfingen 4:2 (1:2). - Tore: 0:1 Tobias Schüle (7.), 0:2 Vincenzo Mele (30.), 1:2 Laurin Birkhofer (45.), 2:2 Steffen Kanthak (50.), 3:2 Alexander Hecht (55.), 4:2 Lamin Jammeh (64.). - Ertingens Trainer Bernd Rumpel schilderte zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hatte die SG Öpfingen spielerische Vorteile und das 1:2 sei ein Geschenk gewesen. In der zweiten Halbzeit spielte der Gastgeber zielstrebiger und hat dann auch verdient gewonnen. - Reserven: 0:3.

SV Dürmentingen - SV Ringingen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jan Braunsteffer (17.), 1:1 Alexander Schäfer (83.). - Die erste Halbzeit war sehr hitzig und es gab viele Gelbe Karten. Nach der Pause drängte der SV Dürmentingen auf den Ausgleich. Nach dem 1:1 konnte dann der SV Ringingen das Unentschieden über die Zeit retten. - Reserven: 1:3.

SF Bussen - VfL Munderkingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Eigentor (34.), 0:2 Konstantin Schmelzer (69.), 0:3 Hossam Khalil (77.). - Nach Aussage von Bussen-Trainer Nico Gleich hatten die SF Bussen zunächst ihren Gegner im Griff, doch ein Eigentor nach einem Einwurf warf die Sportfreunde zurück. Der VfL Munderkingen habe in der zweiten Halbzeit mehr investiert und daher letzten Endes verdient gewonnen, sagte Nico Gleich.

Nachholspiele, Donnerstag, 3. Mai, 19 Uhr: SV Oggelsbeuren - SGM Ertingen/Binzwangen (0:4), SF Kirchen - SV Ringingen (5:1), 19.30 Uhr: Riedlingen - Öpfingen (4:1).