SG Öpfingen vergrößert ihren Vorsprung

Die SG Öpfingen hat am Wochenende gegen die SGM Ertingen/Binzwangen gewonnen. Am Sonntag hat die SG Griesingen in Schelklingen gewonnen, so dass der Vorsprung der Öpfinger auf sechs Punkte anwuchs. Der SV Ringingen hat erneut auswärts gewonnen und rückte auf Rang drei vor, da der FC Schelklingen/Alb spielfrei war. Die SF Kirchen leisteten sich eine Heimniederlage. Dadurch konnte Türkgücü Ehingen auf dem Semmelbühl den ersten Sieg der Saison feiern. Der SV Betzenweiler entschied das Spiel gegen Munderkingen innerhalb von sechs Minuten, nachdem die Gäste zunächst in Führung lagen. Dem TSV Rißtissen gelang im neunten Spiel der zweite Sieg und der Anschluss.

SG Öpfingen - SGM Ertingen/Binzwangen 3:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Manuel Schaupp (26., 42.), 3:0 Robin Stoß (82.). - Besonderes Vorkommnis: Philipp Mall verschießt in der 70. Minute einen Elfmeter. - Pressewart Steffen Lehmann berichtete über einen klar verdienten Sieg. Die Gäste hatten im ganzen Spiel nur zwei Torchancen. - Reserven: 2:0

FV Schelklingen-Hausen - SG Griesingen 2:3 (1:2). - Tore: 1:0 Marco Mayer (10.), 1:1 Philipp Ströbele (32.), 1:2 Thomas Traub (38.), 2:2 Luca Schleiblinger (48.), 2:3 Jonas Mast (58.). Besonderes Vorkommnis: Gelb/Rot für Alexander Vihl (40.). - Die Gastgeber spielten mehr als eine Halbzeit in Unterzahl und hatten am Ende gegen die SG Griesingen das Nachsehen.

SV Dürmentingen - SV Ringingen 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Rafael Buck (7.), 1:1 Patrick Schiele (15.), 1:2 Daniel Kress (56.), 2:2 Patrick Schlegel (80., FE), 2:3 Daniel Kress (86.). - In der ersten Halbzeit hatte Dürmentingen mehr vom Spiel, doch im zweiten Durchgang sicherten sich die Gäste mehr Spielanteile. Die Schlussphase wurde hektisch: Gelb/Rot gab es für Dürmentingen, Rot für die Gäste. „Ein Remis wäre gerecht gewesen“, sagte Pressewart Christian Schlegel, der den Ringinger Sieg als etwas glücklich bezeichnete. - Reserve: 2:3.

TSV Rißtissen - SGM Daugendorf/Zwiefalten 2:0 (2:0). - Tore: 1:0 Stefan Beck (42.), 2:0 Peter Gall (45.). - „Das Spiel war insgesamt ausgeglichen, doch wir haben von drei Chancen zwei verwertet“, sagte Pressewart Peter Mast. Im zweitenDurchgang hatten die Gäste spielerische Vorteile. - Reserven: 2:1.

SF Kirchen - Türkgücü Ehingen 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Eigentor nach Vorarbeit SebastianTress (13.), 1:1 Erbay Engin (48.), 1:2 Araz Ishan (75.). - „Wir haben dumm gewechselt und waren vom Kopf her nicht auf dem Platz“, sagte Florian Huber. Nach dem 1:0 habe man nicht nachgelegt. - Reserven: 3:3.

SV Betzenweiler - VfL Munderkingen 5:2 (3:1). - Tore: 0:1 Lukas Ottenbreit (11.), 1:1 Felix Gehweiler (14.), 2:1, 3:1 Rainer Neubrand (15., 30.), 3:2 Florian Jaumann (61.), 4:2, 5:2 Marius Rudolph (73., 90.). - „Nach dem Rückstand haben wir innerhalb von sechs Minuten auf 3:1 gedreht“, sagte Gerhard Rief. - Reserven: 0:2.