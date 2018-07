SG Öpfingen sorgt für Überraschung

Die SG Öpfingen hat das Turnier um den Ehinger Stadtpokal 2018 gewonnen. Der A-Kreisligist setzte sich im Finale mit 2:1 gegen den Vorjahressieger SSV Ehingen-Süd durch.

Der Freitag, Abschluss des in diesem Jahr von der TSG Ehingen ausgerichteten Stadtpokalturniers, war nicht der Tag der vermeintlichen Favoriten. Die TSG Ehingen zeigte sich zwar zunächst von ihrer besten Seite, hielt im Halbfinale gegen den SSV Ehingen-Süd gut mit und verlor nur knapp. Dafür blamierte sich die TSG im Platzierungsspiel innerhalb von zwei Tagen zum zweiten Mal gegen die SG Griesingen. Die SG Öpfingen sorgte im letzten Spiel des Turniers für einen Paukenschlag. Sie besiegte den Verbandsligisten Ehingen-Süd im Finale.

Halbfinale: SSV Ehingen-Süd – TSG Ehingen 1:0 (0:0). - Die TSG Ehingen spielte wacker mit und war über weite Strecken gleichwertig. Der Bezirksligisten hatte jedoch nicht eine klare Torchance. Hannes Pöschl erzielte das entscheidende 1:0 für den favorisierten Verbandsligisten fünf Minuten nach der Pause.

Halbfinale: SG Griesingen – SG Öpfingen 0:3 (0:1). - Anfangs hatte die SG Griesingen eine klare Torchance. Doch dann übernahmen die Öpfinger das Kommando. Tobias Schüle gelang in der zwölften Minute das 1:0 für die Mannschaft von Spielertrainer Felix Gralla. Sandro Armbruster und Manuel Hospach machten den klaren Öpfinger Sieg wasserdicht.

Spiel um Platz 5: TSV Rißtissen – SG Dettingen 2:1 (2:0). - In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel gewann der TSV Rißtissen durch zwei Tore von Hannes Körner vor der Pause. Lucca Seitz verkürzte im zweiten Durchgang.

Spiel um Platz 3: SG Griesingen - TSG Ehingen 2:1 (1:1). - Als die TSG Ehingen schon in der fünften Minute in Führung ging, schien alles seinen geweisten Weg zu laufen. Doch nur zwei Minuten später verwandelte Peter Gobs einen Foulelfmeter für Griesingen zum 1:1. In der Folge hatte der A-Kreisligist die klareren Torchancen und dazu noch einen verlässlichen Torhüter. Es kam, wie es vorauszusehen war: Adrian Wanner brachte die SG Griesingen mit 2:1 in Führung und bereitete dem Bezirksligisten zum zweiten Mal eine Blamage. Schon in der Vorrunde war die TSG dem A-Ligisten unterlegen.

Finale: SG Öpfingen - SSV Ehingen-Süd 2:1 (1:1). - Als Aaron Akhabue nach zwei Minuten bereits den SSV Ehingen-Süd in Führung brachte, schien dies der Beginn eines erneuten Finalsieges des Verbandsligisten zu sein. Doch weit gefehlt: SGÖ-Spielertrainer Felix Gralla glich in der zwölften Minute per Kopfball aus. In der 23. Minute und somit drei Minuten nach der Pause wechselte die SGÖ Anil Ademi ein. Dieser erzielte gleich nach seiner Einwechslung das 2:1. Für Öpfinger rettete danach noch ein Abwehrspieler auf der Torlinie. Die Führung hielt und so wurde der Favorit und Stadtpokalsieger der Jahre 2017 und 2016 nur Zweiter.