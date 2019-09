SG Öpfingen schießt FV Altheim ab

Die SG Öpfingen hat in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag beim FV Altheim aufgetrumpft. Der TSG Ehingen gelang der erste Heimsieg, doch Schwarz Weiß Donau und SG Altheim verloren ihre Heimspiele.

FV Altheim – SG Öpfingen 1:9 (1:5). - Tore: 0:1 Andre Braig (5.), 0:2 Robin Stoß (20.), 1:2 Sebastian Gaupp (22.), 1:3 Jonas Herde (29.), 1:4 Tobias Schüle (33.), 1:5 Tobias Heine (42.), 1:6 Robin Stoß (51.), 1:7 Felix Stoß (57.), 1:8 Manuel Hospach (79.), 1:9 Tobias Schüle (90.).- Das Ergebnis spricht für sich. „Wir haben unsere Konter in der ersten Halbzeit gut zu Ende gespielt“, sagte Öpfingens Steffen Lehmann. „Die Gäste haben eine beeindruckende Leistung gezeigt“, berichtete Altheims Abteilungsleiter Stefan Locher. Der Aufsteiger hatte die Begegnung beim Landesliga-Absteiger durchweg im Griff und dominierte das Geschehen. Felix Stoß hatte den gefährlichsten Gegenspieler Florian Geißelhart gut im Griff. Die ganze Gästemannschaft überzeugte. „Der FV Altheim war ein fairer Verlierer und hat um zwei Tore zu hoch verloren“, so Steffen Lehmann.

TSG Ehingen – FC Krauchenwies/Hausen 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Marc Steudle (35.), 1:1 Timo Matutis (75.), 2:1 Dominik Gemeinder (77.), 2:2 Jonas Beck (85.), 3:2 Dominik Gemeinder (90.). - Die TSG zeigte am Samstag einen durchwachsenen Start. Dennoch gelang Marc Steudle die Führung. Doch in der letzten Viertelstunde des Spiels wurden die Nerven der Zuschauer auf die Folter gespannt. Nach dem 1:1 brachte Dominik Gemeinder die TSG mit 2:1 in Führung, doch Krauchenwies glich erneut aus. Auch nach dem 3:2 gerieten die Ehinger am Ende nochmals in Gefahr. Patrick Mrochen coachte die Ehinger Mannschaft.

SGM Schwarz Weiß Donau I – SV Hohentengen 2:6 (2:1). - Tore: 1:0 Lukas Ottenbreit (24.), 1:1 Manuel Sommer (45.), 2:1 Daniel Dorn (45.), 2:2 Kai Remensperger (61.), 2:3 Fabian Beckert (77.), 2:4 Kai Remensperger (82.), 2:5 Manuel Sommer (86.), 2:6 Fabian Beckert (89.). - Der Gastgeber ließ zu viel zu. Zur Halbzeit führte die SGM noch. In den letzten Spielminuten trafen die Gäste viermal, weil der Gastgeber nach dem 2:4 sich aufgegeben hat. „Wir hatten ein schlechtes Zweikampfverhalten“, sagte Pressewart Michael Striebel.

SG Altheim – TSV Riedlingen 0:4 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Fabian Ragg (33., 48.), 0:3 Tobias Trenz (52.), 0:4 Dennis Altergot (72.). - Der TSV Riedlingen war der erwartet starke Gegner. In der ersten Halbzeit zeigten sich die Gastgeber von ihrer besten Seite. Nach der Pause machte der Tabellenführer racsh alles klar. Der Gästesieg war auch in dieser Höhe verdient.

SV Bad Buchau – FV Neufra 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Robert Henning (32.), 1:1, 2:1 Fabian Baur (51., FE, 68., FE).

SV Uttenweiler – FV Altshausen 6:0 (3:0). - Tore: 1:0 Johannes Jäggle (16.), 2:0 Stefan Maurer (34.), 3:0 Felix Steiner (45.), 4:0 Johannes Jäggle (61.), 5:0 Pascal Volz (73.), 6:0 Marc Vogel (74.).

SV Langenenslingen – SGM Ebersbach/ Blönried 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Jan Borst (60.).

SF Hundersingen – SG Hettingen /Inneringen 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Julian Störkle (9., FE), 1:1 Florian Dangel (38.), 2:1 Dennis Heiß (84.), 2:2 Florian Dangel (92.).