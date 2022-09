SG Öpfingen mit Kantersieg in Neufra

Die SG Öpfingen hat am Samstag Gastgeber FV Neufra deklassiert. Heimniederlagen gab es für die SG Altheim und Schwarz Weiß Donau

FV Neufra - SG Öpfingen 1:7 (0:4). Tore: 0:1 Andre Braig (4.), 0:2 Tom Heimbach (18.), 0:3 und 0:4 Florian Flöss (31.,33.), 0:5 Marcel Siegler (51.), 1:5 Patrick Spieß (84., nach einem Standard), 1:6 Florian Flöß (85.), 1:7 Andre Braig (89.)

Gegen den aktuellen Tabellenführer aus Öpfingen hatte der FVN schon von Beginn an große Mühe und bereits nach 20 Minuten führten die Gäste mit 2:0, und als der überragende Florian Flöß zwei weitere Treffer nachlegte, war es um den jungen FV Neufra geschehen. Kurz vor der Pause mussten FVN-Torjäger Fabian Brehm und in der 65. Minute Abwehrchef Manuel Fischer nach Verletzungen ausgewechselt werden. Nach dem Ehrentreffer von Patrick Spies in Minute 84, der nach einem Alleingang den Gästekeeper umspielte und die Kugel einnetzte, kamen die Gäste noch in den Schlussminuten zu zwei weiteren Treffern und zu einem auch in der Höhe verdienten 7:1-Auswärtssieg. „Sieben tore muss man erst einmal schießen“, sagte Steffen Lehmann am Sonntag.

SGM Blönried/Ebersbach - SV Hettingen/Inneringen 5:1 (4:0). Tore: 1:0 Emil angerer (4.), 2:0 und 3:0 Fabian Rauch (12., 42.), 4:0 Samuel Maier (44.), 4:1 Simon Steinhardt (55.), 5:1 Samuel Maier (79.)

SV Sigmaringen - SGM Ertingen/binzwangen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Kadir Emruli (53.), 1:1 Michael Mayer (63.)

In einem enttäuschenden Spiel des Tages der Fußball-Bezirksliga haben sich im Duell der Aufsteiger der SV Sigmaringen und die SG Ertingen/Binzwangen mit 1:1 getrennt.

Spfr Hundersingen - FV Bad Saulgau 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Denis Heiss (5.), 1:1 Valerio Burgarello (21.), 2:1 Julian Störkle (41.), 2:2 Adrian Riedesser (69.), 3:2 David Heiss (73.), 4:2 Janik Störkle (81.)

„Das war ein hochverdienter Sieg, an dem es nichts zu rütteln gab“, sagte Hundersingens Trainer Michael Renz. Seine Mannschaft habe den Kampf und die etwas raue Gangart der Gäste angenommen und dagegengehalten. Nach der frühen Führung durch Dennis Heiß glich Burgarello nach einem Konter aus, doch noch vor der Pause zirkelte Julian Störkle einen Freistoß um die etwas ungünstig postierte Mauer herum - 2:1 (41.). Im Anschluss an einen Freistoß glich Riedesser erneut aus (69.). Doch vier Minuten später spielte Eugen Gorst gegen seine Ex-Mannschaft den entscheidenden Pass in die Tiefe auf Dennis Heiß, der querlegte und David Heiß traf (73.). Den Schlusspunkt setzte Janik Störkle, der - frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt - ein insgesamt sehr gutes Spiel machte, so Renz.

SG Altheim - FV Bad Schussenried 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Stephen Liebhard (8.), 1:1 Michael Fiderer (36.), 1:2 Sebastian Bonelli (64.), 1:3 Tobias Kling (73.). - Über eine Stunde lang hielt die SG Altheim den Kurstädtern stand. Das frühe 0:1 durch Stephan Liebhart glich Michael Fiderer zehn Minuten vor Seitenwechsel im Anschluss an einen Eckball nach Flanke von Johannes Rech aus. Nach einem Foul im Strafraum an Dominik Späth verweigerte der Schiedsrichter den Altheimern einen Elfmeter. Jetzt hatte die SG Altheim ihre stärkste Phase und eine Führung wäre nicht unverdient gewesen. Nach Seitenwechsel verflachte zunächst das Spiel. Die erste klare Chance nach der Pause hatten der FV Schussenried. Als der Altheimer Torhüter sein Gehäuse verließ, nützten dies die Gäste zum 1:2. In der 69. Minute ging ein Altheimer Freistoß knapp am Tor vorbei. Doch in der 72. Minute fiel mit dem 1:3 die endgültige Entscheidung. Die SG Altheim zeigte eine gute kämpferische Leistung, doch ein mögliches Unentschieden blieb dem Gastgeber verwehrt.

Schwarz Weiß Donau I - SV Uttenweiler 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Janis Ott (64.), 0:2 Pascal Volz (78.), 1:2 Lukas Ottenbreit (87.). - Die Gastgeber zeigten in der ersten Halbzeit eine gute Leistung und hatten auch klare Spielvorteile. Der wenig überzeugende Schiedsrichter schickte in der 50. Minute Philipp Fassold mit Gelb/Rot vom Platz. der SV Uttenweiler nützte seine Überzahl und ging mit zwei Toren in Front. Lukas Ottenbreit konnte in der 87. MInute nur noch verkürzen.

SGM Altshausen/Ebenweiler - SV Hohentengen 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Niklas Schnell (47.), 2:0 Lennard Bachmann (71.), 2:1 Wolfgang Birkler (80.), 2:2 Lukas Stützle (82.). - Z.: 300. - „Wir führen mit 2:0, dann hat Patrick Hugger die Riesenchance zum 3:0 und dann ist der SV Hohentengen da und macht zwei Tore“, sagte ein enttäuschter FVA-Teammanager Werner Werz nach der Partie.

FC Krauchenwies/H./G. - FC Laiz 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Sercan Özen (71. Minute), 0:2 Maximilian Maier (90.)