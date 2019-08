SG Öpfingen macht den Anfang

Nach zwei Bezirkspokalrunden geht es im Fußballbezirk Donau nun um Punkte. Den Anfang in der Region macht Aufsteiger SG Öpfingen, der am ersten Spieltag der Bezirksliga Donau bereits am Freitag, 23. August, den FV Altshausen zu Gast hat. Die TSG Ehingen ist dann am Samstag, 24. August, Gastgeber des TSV Riedlingen. Die Spielgemeinschaft Schwarz Weiß Donau prüft am Sonntag, 25. August, den Aufsteiger SV Langenenslingen und die SG Altheim gastiert beim SV Bad Buchau. Die vier Mannschaften aus der Region wollen mit Erfolgen in die Verbandsrunde 2019/20 starten.

SG Öpfingen – FV Altshausen (Freitag, 19.30 Uhr). - Die Generalprobe ist für die SG Öpfingen geglückt. Im Bezirkspokal gelang ein Sieg gegen den SV Bad Buchau. Am Freitagabend tritt mit dem FV Altshausen ein etablierter Bezirksligist in Öpfingen an. Bis auf den langzeitverletzten Tom Heimbach dürfte der Gastgeber mit einer kompletten Mannschaft antreten. Einige bisher angeschlagene Spieler werden wohl wieder dabei sein. Das Unternehmen Bezirksliga soll für das Team von Trainer Felix Gralla erfolgreich beginnen. Die Vorbereitung verlief durchwachsen. „Ich bin guter Dinge", sagt der Öpfinger Trainer.

TSG Ehingen – TSV Riedlingen (Samstag, 18 Uhr). - Die übrigen Bezirksligisten haben diese beiden Vereine mehrheitlich als Meisterschaftsfavoriten genannt. Die Ehinger sind ganz knapp am möglichen Aufstieg gescheitert. Doch das ist für TSG-Trainer Joachim Oliveira kein Grund, in dieser Saison ganz oben zu stehen. „Dieses erste Spiel bedeutet für uns ein hartes Stück Arbeit, denn der TSV Riedlingen hat sich in der Sommerpause verstärkt", sagt Joachim Oliveira. Die Gäste würden in der Meisterschaft mit eine entscheidende Rolle spielen und würden am Samstag sicher einen gleichwertigen Gegner für die TSG Ehingen darstellen. Der TSV Riedlingen bekam zwei Spieler vom FV Neufra dazu. „Natürlich wünschen wir uns einen Sieg zum Auftakt", so Oliveira.

SGM Schwarz Weiß Donau I – SV Langenenslingen (Sonntag, 15 Uhr). - Trotz Heimvorteils ist Trainer Timm Walter in seiner Voraussage sehr vorsichtig: „Der SV Langenenslingen hat vor seinem Aufstieg eine überragende Saison gespielt und seine Spieler haben ein gutes Bezirksliga-Niveau.“ Wie unberechenbar seine neugebildete Mannschaft ist, hat sich in den Pokalspielen gezeigt. Zwei Siegen im WFV-Verbandspokal steht eine deutliche Niederlage im Bezirkspokal gegenüber. Außer den Brüdern Ottenbreit fehlen am Sonntag drei weitere Stammspieler in der Mannschaft von Timm Walter. „Ein guter Start" ist das Ziel von Schwarz Weiß Donau am Sonntag.

SV Bad Buchau - SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr). - Die Ära Joachim Oliveira ging nach der Saison 2018/19 in Altheim zu Ende. Jetzt steht mit Martin Blankenhorn ein neuer Mann an der Seitenlinie. Ihm geht ein guter Ruf voraus. „Ich habe schon Mannschaften in den Bezirken Bodensee, Donau/Iller und Riß trainiert, jetzt bin ich wieder in den Bezirk Donau zurückgekehrt“, sagt Martin Blankenhorn. Er kommt ursprünglich vom FC Schelklingen/Alb. „Die Mannschaft muss sich zunächst an meinen Stil gewöhnen und sich zusammenfinden“, so der neue Trainer. Die Mannschaft blieb zusammen, ein neuer Torhüter Marco Joos und Martin Pfänder kamen dazu. Das 6:1 im Bezirkspokal setzte ein positives Zeichen. In der vergangenen Saison hat die SG Altheim alle sechs Punkte gegen das Team vom Federsee eingefahren.

Weitere Spiele am Freitag: SG Hettingen/Inneringen – SV Hohentengen; am Samstag: SF Hundersingen – FV Neufra; am Sonntag: SV Uttenweiler – SGM Blönried/Ebersbach. FV Altheim – FC Krauchenwies/Hausen.