SG Öpfingen ist wieder auf der Erfolgsstraße

Nach ihrer ersten Niederlage in der zeigte sich die SG Öpfingen am Sonntag wieder gut erholt. Durch das 1:1 von Verfolger Ringingen hat sich der Vorsprung an der Tabellenspitze wieder vergrößert. Andererseits konnten die beiden Schelklinger Mannschaften aus dem Ringinger Punktverlust kein Kapital schlagen. Der VfL Munderkingen hat erneut ein Heimspiel verloren. Der TSV Türkgücü Ehingen kann nicht Fuß fassen und ist nach der Niederlage im Keller-Duell jetzt auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die SGM Daugendorf/Zwiefalten hat in ihrem Spiel in Daugendorf am Sonntag gewonnen.

SG Öpfingen – SF Kirchen 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 Robin Stoß (18.), 2:0 Tobias Schüle (27.), 3:0 Robin Stoß (55.), 4:0 Philipp Mall (70., FE). - „Wir waren von den SF Kirchen enttäuscht und hatten nach den Kirchener Ergebnissen gegen Betzenweiler und Rißtissen mehr erwartet“, sagte SG-Pressewart Patrick Rieder. Von den Gästen sei nicht viel gekommen. Jeweils nach langen Bällen fielen das Öpfinger 1:0 und 2:0, das 3:0 fiel im Anschluss an einen Eckball. Das faire Spiel hatte einen guten Leiter. - Reserven: 5:1.

SGM Ertingen/Binzwangen – FV Schelklingen-Hausen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Stipe Vujevic (17.), 1:1 Philipp Schleicher (62.), 2:1 Jakob Bächle (90.). - Für besondere Vorkommnisse sorgte in diesem Spiel der Schiedsrichter, der beide Mannschaften gleichmäßig benachteiligte. Allerdings hat er auch zwei Gelb-Rote Karten (72., 85.) gegen die Gäste verhängt. In Unterzahl fiel dann auch das zweite Gegentor für den FV. - Reserven: 2:0.

FC Schelklingen/Alb – SV Betzenweiler 0:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Biniam Afterari (13., 52.), 0:3 Marius Rudolph (91.). - Alb-Trainer Wilfried Staiger war mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Seine Elf habe keine klaren Torchancen herausgespielt und insgesamt zu wenig gemacht, bemängelte Staiger. - Reserven: 1:1.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SV Dürmentingen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Jonas Butscher (42.), 2:0 Niklaus Haiß (50.), 2:1 Alexander Schäfer (60.). - Der Sieg für die SGM sei glücklich gewesen, hieß es im Daugendorfer Sportheim. - Reserven: 2:2.

VfL Munderkingen – SF Donaurieden 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Felix Baur (42.). - Nach Aussage von Felix Schelkle vom VfL war es kein gutes Spiel. Die Heimelf sei nicht in die Zweikämpfe gekommen. Es sei sicher auch mit das Resultat, dass die Trainingsbeteiligung beim VfL nicht gut ist. Schelkle: „Donaurieden wollte mehr und hat verdient gewonnen.“ - Reserven: 1:1.

Türkgücü Ehingen – SV Oberdischingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Julian Albrecht (28., 60.), 0:3 Philipp Hermann (65.). - Laut Spielertraienr Tzafer Moustafa war Türkgücü zwar spielbestimmend, machte aber entscheidende Abwehrfehler. - Res.: 2:3.