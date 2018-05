SG Öpfingen gewinnt Nachholspiel in Kirchen

In der Fußball-Kreisliga A1 haben am Mittwoch die letzten Nachholspiele der laufenden Saison stattgefunden. Die SG Öpfingen hat in Kirchen gewonnen, während die SG Griesingen in Dürmentingen eiun Unentschieden erreicht hat.

SF Kirchen – SG Öpfingen 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 Rudolf Daniel (67.), 0:2 Felix Stoß (79.) - In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten nur wenige gefährliche Torraumszenen. Nach dem Seitenwechsel merkte man, dass es für die Gäste noch um mehr ging als für die Sportfreunde. Die Öpfinger verstärkten ihre Anstrengungen, die schließlichauch zum Erfolg führten. Jan Holl (SF Kirchen) bekam in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass Kirchen in der Schlussphase nicht nur in Rückstand, sondern auch in Unterzahl war. Dieses Spiel wurde von einer Schiedsrichterin souverän geleitet.

SV Dürmentingen – SG Griesingen 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 Peter Gobs (79.), 1:1 Raphael Buck (83.). – Nach Aussagen von SVD-Pressewart Christian Schlegel war dieses Unentschieden für die Gäste eher glücklich, denn Dürmentingen hatte mehrere gute Torchancen ausgelassen. Dieser Punktgewinn dürfte dem Gastgeber reichen, um nicht in die Relegation zur Kreisliga B zu müssen. – Reserven: 2:6. (ai)