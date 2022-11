SG Öpfingen besiegt SG Altheim

Klare Heimsiege hat es am gestrigen Sonntag für die SG Öpfingen und Schwarz Weiß Donau gegeben. Überraschend wurde bekannt, dass sich die SG Öpfingen und Trainer Joachim Oliveira trennen. Im Spitzenspiel siegte der SV Uttenweiler in Bad Schussenried und er bleibt weiterhin auf Platz eins.

SG Öpfingen - SG Altheim 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Philipp Mall (26., Elfmeter), 2:0 Gabriel Koch (47.), 3:0 Tobial Schüle (90.). - In diesem Spiel enttäuschten die Gäste, die nicht an die Leistung der zurückliegenden Spiele anknüpfen konnten. So bedurfte es keiner besonderen Leistung der SG Öpfingen, um dieses Lokalderby klar zu gewinnen. Am Beginn des Spieles vermissten die Zuschauer spannende Torraumszenen. Die SG Öpfingen hatte in der 15. Spielminute den ersten Torschuss. In der 26. Minute wehrte ein Gästespieler im Strafraum den Ball mit der Hand ab und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Philipp Mall war sicherer Strafraumschütze, obwohl Gästetorhüter Kenneth Leitko noch am Ball war. In der Folge wehrte der Gästetorhüter noch zwei gefährliche Schüsse gekonnt ab. Die Öpfinger Halbzeitführung war verdient. Die zweite Halbzeit war gerade angespielt, als Gabriel Koch in der 47. Minute das 2:0 erzielte. Kurz vor Spielende bekam noch ein Gästespieler die Gelb-Rote Karte und dann machte Tobias Schüle mit einem sehenswerten Schuss ins Toreck den Sack zu. Die Gäste hatten schon unter der Woche ein Nachholspiel bestritten.

Am Samstag bereits haben sich die SG Öpfingen und Trainer Joachim Oliveira laut Mitteilung der SG Öpfingen einvernehmlich geeinigt, die gemeinsame Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Steffen Lehmann, Sportlicher Leiter, erklärt: „Joachim Oliveira ist menschlich als auch fachlich ein top Trainer, der uns in der gemeinsamen Zeit seit Juli auch spielerisch nochmals weiterentwickelt hat. In vertrauensvollen Gesprächen mit ihm haben wir jedoch gemeinsam festgestellt, dass es unterschiedliche Auffassungen bezüglich der zukünftigen Ausrichtung und Arbeit mit der Mannschaft gibt.“

Bis zur Winterpause wird die Mannschaft von Steffen Lehmann gecoacht. Unterstützt wird er vom bisherigen Co-Trainer und Trainer der zweiten Mannschaft, Stephan Rechtsteiner. Zur Rückrunde will die SGÖ einen neuen Coach präsentieren.

SW Donau - FC Neufra 4:1 (0:0). - Tore: 1:0 Marcel Holz (51.), 1:1 Jan Maikler (57.), 2:1 Ferhat Kavgaci (60.), 3:1 Lukas Ottenbreit (65.), 4:1 Ferhat Kavgaci (76.). - Die Gastgeber benötigten am Sonntag eine lange Zeit, bis sie ihre Überlegenheit in Tore ummünzten. In der ersten Halbzeit war es zwar fast ein Spiel auf ein Tor. Ein guter Gästetorhüter und das Aluminium verhinderten allerdings ein Tor für Schwarz Weiß Donau. Besser lief es nach dem Seitenwechsel. Marcel Holz eröffnete den Torreigen, doch Jan Maikler glich aus. „Nun sind wir weggezogen“, sagte Trainer Timm Walter. Zweimal traf Ferhat Kavgaci und einmal Lukas Ottenbreit. Nach schwachem Rundenstart hat Schwarz Weiß Donau nun vier Spiele in Folge gewonnen und ist in der Tabelle weit vorgerückt.

Weitere Spiele in der Bezirksliga:

FC Krauchenwies/Hausen - SV Sigmaringen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Simon Kronenthaler (25.), 1:1 Daniel Abdulahad (73.).

SG Hettingen/Inneringen - FC Laiz 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Dominik Weber (38.), 0:2 Matthias Richter (55.), 1:2 Julian Teufel (89.).

FV Bad Saulgau - SGM TSV Ertingen / SV Binzwangen 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 Christoph Buck (5.), 0:2 Lukas Reiter (35.).

SF Hundersingen - SV Hohentengen 3:3 (0:2). - Tore: 0:1 Lukas Stützle (5.), 0:2 Fabian Beckert (45.), 1:2 Julian Störkle (57.), 1:3 Manuel Sommer (58.), 2:3 Dennis Heiß (71.), 3:3 Timo Bischofberger (80.).

SGM SC Blönried / SV Ebersbach - SGM Altshausen/Ebenweiler 3:3 (2:2). - Tore: 1:0 Samuel Maier (4.), 1:1 Marvin Igel (12.), 2:1 Samuel Maier (27.), 2:2 Martin Funk (35.), 3:2 Samuel Maier (64.), 3:3 Niklas Schnell (89.).

FV Bad Schussenried - SV Uttenweiler 2:4 (0:4). - Tore: 0:1 Timo Schmid (21.), 0:2 Florian Dornfried (22.), 0:3 Pascal Volz (36.), 0:4 Timo Schmid (45.), 1:4 Stephan Liebhardt (81.), 2:4 Felix Bonelli (90.).