SGÖ sucht weiter Kandidaten für Vereinsvorsitz

Dass Hubert Kneißle an der Spitze der SG Öpfingen in einem Monat bei der Hauptversammlung seinen Posten abgibt, ist bereits einige Zeit bekannt. Die Sportgemeinschaft sucht derzeit aber immer noch nach einem Kandidaten für den Posten.

Wie bereits in der Hauptversammlung des vergangenen Jahres angekündigt, wird Kneißle sein Amt zur Verfügung stellen. Außerdem sollen die Mitglieder durch ihre Zustimmung zu einer Satzungsänderung den Weg für eine modernere Führungsstruktur frei machen. Die SG plant, verschiedene Ressorts zu bilden, für die es bereits Verantwortliche gibt. Trotz der bereits besetzten neuen Posten hat sich noch kein Kandidat für den Vorsitz gefunden. „Künftig wird es ein Vorstandsgremium geben und einen Hauptausschuss, der es unterstützt“, erklärt Kneißle. Die Idee hinter der Umstrukturierung sei vor allem auch die Entlastung des Vorstands und insbesondere des Vorsitzenden gewesen. „Jeder Ressortverantwortliche soll künftig zwei Helfer haben, die ihn bei den Aufgaben unterstützen.“

Die Helfer bekleiden kein gewähltes Amt, was für die Vereinsmitglieder weniger Verpflichtung bedeutet. Viele Mitglieder seien bereit, im Verein mitzuarbeiten, ein Amt schrecke aufgrund der stetigen Verpflichtung jüngere doch eher ab. „Wir haben in der Mitgliederverwaltung schon gute Erfahrungen mit diesem System gemacht und wollen es jetzt in allen Bereichen umsetzen“, so Kneißle.

Interessenten für den Posten des Vorsitzenden können sich aber auch weiterhin bei Hubert Kneißle oder bei anderen Vorstandsmitglieder melden. Bis zur Hauptversammlung am Freitag, 16. März, ist also noch ein Monat Zeit.

Die Versammlung findet um 20 Uhr im Sportheim Öpfingen in der neu eingezogenen Pizzeria La Locanda statt. Neben der Satzungsänderung und den Wahlen zur geänderten Vereinsstruktur stehen eine Beitragsänderung für das Jahr 2019 und verschiedene Berichte der Vereinsführung auf der Tagesordnung. Zudem werden die Kassenprüfer neu gewählt. Schriftliche Anträge zur Versammlung sind bis zum 9. März beim Vorsitzenden Hubert Kneißle einzureichen.