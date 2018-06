SF Kirchen spielen eine wichtige Rolle

Die SF Kirchen liegen als Tabellensechster der Fußball-Kreisliga A1 zwar jenseits von Gut und Böse. Dennoch können sie noch die Entscheidung um Relegationsplatz zwei beeinflussen. Am letzten Spieltag der Saison 2017/18 beginnen alle Spiele bereits am Samstag, 9. Juni, um 17 Uhr. Nur in Oberdischingen wird am Samstag schon um 15.30 Uhr angepfiffen.

SZ-Topspiel 1: SV Betzenweiler – SF Kirchen (Vorrunde: 4:1). - Zum Saisonabschluss setzen die SF Kirchen noch einen Fanbus ein. Daraus ist zu ersehen, dass die Gäste beim Tabellenzweiten Betzenweiler etwas erreichen wollen. Die Sportfreunde könnten das Zünglein an der Waage spielen: Kürzlich verloren sie gegen die SG Öpfingen, am Samstag könnten sie bei einem Sieg den Öpfingern noch zum Relegationsplatz zwei verhelfen. Die Gastgeber würden sich jedoch schon im Falle eines Unentschiedens den zweiten Tabellenplatz endgültig sichern.

SZ-Topspiel 2: SG Öpfingen – SV Oggelsbeuren (Vorrunde:7:0). - Auch diese Partie wird aufgrund der Tabellenkonstellation zum Top-Spiel. Die SG Öpfingen ist zwar klarer Favorit, doch ein zu erwartender Sieg nutzt der SGÖ nur, wenn der SV Betzenweiler parallel gegen die SF Kirchen das Nachsehen hat. Der SV Oggelsbeuren wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in das Relegationsspiel um den Klassenerhalt gegen einen B-Liga-Vizemeister gehen.

SV Oberdischingen – Türkgücü Ehingen Samstag, 15.30 Uhr, (Vorrunde: 5:2). - Die Gäste werden versuchen, eine insgesamt enttäuschende Rückrunde mit einem Erfolg abzuschließen. Doch der Gastgeber aus Oberdischingen könnte sich im Falle eines Sieges noch in der Tabelle verbessern.

VfL Munderkingen – FC Schelklingen/Alb (Vorrunde: 2:3). - Die hohe Niederlage in Griesingen ist sicher kein Gradmesser für das Team von der Alb. Allerdings ist dem VfL im letzten Heimspiel der Saison noch besonderer Ehrgeiz zuzutrauen.

SV Ringingen – SpVgg Pflummern-Friedingen (Vorrunde: 11:0). - Einem erfolgreichen Rundenabschluss des SV Ringingen dürfte kaum etwas im Weg stehen. Das Team vom Hochsträß hat sich im Laufe der Rückrunde gesteigert.

SGM Ertingen/Binzwangen – SF Bussen (Vorrunde: 3:1). - Die SF Bussen müssen aller Voraussicht nach den Weg in die Kreisliga B antreten. Schon in der vorhergehenden Saison hatten sich die Sportfreunde erst in der Relegation gerettet. Dies wäre heuer nur noch möglich, wenn kein Verein aus der Bezirksliga in die A1 absteigen würde. Danach sieht es aber nicht aus.

SG Griesingen – SV Dürmentingen (Vorrunde: 1:1). - Das Spiel der Vorrunde wurde erst am 30. Mai ausgetragen. Nach dem 1:1 hat die SG Griesingen im Heimspiel gegen den Aufsteiger am Samstag sicher einen Sieg eingeplant.

Spielfrei ist Meister TSV Riedlingen.