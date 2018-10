SF Kirchen sind in Torlaune

Die SF Kirchen haben einmal wieder an ihre besten Zeiten erinnert. Absoluter Matchwinner im Spiel der Kreisliga A gegen Daugendorf/Zwiefalten war Jannik Lehner, der vier der fünf Tore erzielte. Oberdischingen gewann erstmals auf fremdem Platz, d Griesingen kam über ein Unentschieden nicht hinaus. Rißtissen kam nach 0:0 zur Pause mit 0:4 unter die Räder. Trotz der Pausenführung ging Türkgücü erneut leer aus und bleibt als einzige Mannschaft ohne Sieg. Am Freitag untermauerte Öpfingen durch einen Sieg in Justingen die Tabellenführung.

SG Griesingen – SV Dürmentingen 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Philipp Ströbele (37.), 1:1 Raphael Buck (40.), 2:1 Bernd Weimann (53.), 2:2 Patrick Schlegel (70.). - Die SG Griesingen hat mit diesem Unentschieden ihren Platz im Mittelfeld behalten. Beide Mannschaften hatten außer den Toren noch mehr Chancen, sodass das Ergebnis gerecht war. - Reserven: 5:0.

SV Ringingen – SV Oberdischingen 0:1 (0:1). - Tore: 0:1 Julian Albrecht (34.). - Durch ein Kopfballtor nach Eckball brachte Julian Albrecht die Gäste in Führung. „Der SV Ringingen spielte am Sonntag sehr schwach und die Gäste wollten mehr, daher kamen sie auch zum Sieg“, sagte Pressewart Markus Schele. Beim Gastgeber habe kein Spieler seine Normalform abgerufen und Chancen wurden kläglich vergeben. - Reserven: 3:0.

SGM Ertingen/Binzwangen – TSV Rißtissen 4:0 (0:0). - Tore: 1:0 Laurin Birkhofer (65.), 2:0 Christian Jäggle (74.), 3:0 Alexander Hecht (79.), 4:0 Laurin Birkhofer (81.). - In der ersten Halbzeit hatten die Gäste die besseren Torchancen, doch im zweiten Durchgang wurde das Ergebnis klar. - Reserven: 7:0.

SF Kirchen – SGM Daugendorf/Zwiefalten 5:1 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Jannik Lehner (6., 8., 55.), 3:1 Jonas Haiß (77.), 4:1 Thomas Mang (88.), 5:1 Jannik Lehner (92.). - Mit einem Schuss ins Lattenkreuz eröffnete Jannik Lehner den Torreigen, mit Kopfball erhöhte er. Die SF Kirchen waren dauerhaft spielbestimmend. - Reserven: 1:1.

TSV Türkgücü Ehingen – SV Betzenweiler 1:3 (1:0). - Tore: 1:0 Said Alhasan (4.), 1:1 Elmar Locher (61.), 1:2 Fabian Argo (73.), 1:3 Benjamin Argo (76.). - Ein klarer Sieg für die Gäste. - Reserven: 1:2.