SF Kirchen gewinnen das SZ-Topspiel hauchdünn

Erneut haben Corona-Verdachtsfälle das Programm der Kreisliga A gekürzt. Das SZ-Toppiel ging knapp an die SF Kirchen. Da auch der SV Ringingen und die SGM Ertingen/Binzwangen gewannen, bleibt die Tabellenspitze unverändert.

SZ-Topspiel: FC Marchtal - SF Kirchen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Jan Holl (10.). - Der FC Marchtal hätte in diesem Spiel zumindest einen Punkt verdient. Schon früh erzielte Jan Holl mit einem Freistoß die Gästeführung. Allerdings machte der Marchtaler Torhüter bei diesem Treffer keine gute Figur. Im übrigen gab es in der ersten Halbzeit nur noch je eine klare Torchance für beide Mannschaften. Nach der Halbzeitpause drehten die Gastgeber jedoch auf, doch fehlte ihnen bei einigen klaren Torchancen die Kaltschnäuzigkeit. Der FC Marchtal kämpfte bis zur letzten Minute und hätte sowohl in der 84. als auch in der 86. Minute ausgleichen können. In der 82. Minute verhinderte der Marchtaler Torhüter mit einem Reflex einen größeren Rückstand.- Reserven: 3:1.

SG Griesingen - SF Bussen 2:2 (2:2). - Tore: 0:1 Joachim Schlaucher (1.), 1:1 Isuf Neziray (11.), 2:1 Jannik Werner (35.), 2:2 Christian Neumann (43.). - Die SF Bussen zeigten eine kämpferisch starke Leitung. In der ausgeglichenen Partie blieb die zweite Halbzeit torlos. „Das 2:2 ist leistungsgerecht“, sagte SG-Abteilungsleiter Dominik Brunner. - Reserven. 4:0.

TSV Rißtissen - SV Ringingen 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 Raphael Müller (45.), 0:2 Sandro Oliveira (55.), 0:3 Jan Braunsteffer (57.), 0:4 Leon Kosa (81.). - Der TSV Rißtissen verpasste in der 30. Minute eine mögliche Führung, als ein Elfmeter vergeben wurde. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang dann Raphael Müller das 0:1. Im zweiten Durchgang machte dann der Tabellenführer alles klar. - Reserven: 3:3.

SGM Daugendorf/Zwiefalten - SV Betzenweiler 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 Benjamin Argo (18.), 0:2 Fabian Argo (25., Elfmeter), 1:2 Niklas Haiß (40.), 2:2 Simon Kley (63.), 2:3 Fabian Argo (81.). - Mit einem Sonntagsschuss gingen die Gäste in Führung und erhöhten dann durch einen Elfmeter. Doch der Gastgeber konnte ausgleichen. Niklas Haiß nutzte einen Torwartfehler aus und Simon Kley setzte einen Kopfball in die Maschen. - Reserven: 1:2.

SV Oberdischingen - FC Schelklingen/Alb 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Julian Albrecht (15.), 2:0 Johannes Sailer (25.), 2:1 Timo Rothenbacher (75.). - „Wir hatten in der ersten Halbzeit drei Chancen und haben daraus zwei Tore gemacht“, berichtete SV-Trainer Markus Schmid über eine optimale Ausbeute in den ersten 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit hatte der FC Schelklingen/Alb spielerische Vorteile, konnte aber nur durch einen Treffer von Timo Rothenbacher noch verkürzen. Dem SV Oberdischingen bot sich noch eine klare Chance, um das Ergebnis zu erhöhen. - Reserven: verlegt.

SGM Ertingen/Binzwangen - SG Ersingen 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 Laurin Birkhofer (15.), 2:0 Chris Schmid (32.), 3:0 Laurin Birkhofer (46.), 4:0 Fabian Steinborn (60.), 5:0 Michael Mayer (86.). - Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Ersingens Torhüter (88.). - „Wir mussten heute sieben Stammspieler ersetzen und haben dennoch einen souveränen Sieg eingefahren“, sagte Pressewart Bernhard Reiter. - Reserven: 2:1.

Abgesagt wegen Corona-Verdachts wurden die Spiele Schwarz Weiß Donau II - Donaurieden und Dürmentingen - Allmendingen.