SF Kirchen gastieren in Ersingen beim SZ-Topspiel

Aufsteiger SG Ersingen hat sich bisher als sehr heimstark erwiesen. Am Sonntag ist er Gastge-ber der SF Kirchen beim SZ-Topspiel der Kreisliga A. In Griesingen wird bereits am Samstag gespielt.

SZ-Topspiel: SG Ersingen – SF Kirchen (Sonntag, 15 Uhr). – Die SG Ersingen ist nach längeren Jahren wieder in die Kreisliga A aufgestiegen und hat sich bisher viel Respekt verschafft. In vier Heimspielen hat sie zehn Punkte erobert. Am Sonntag sind die SF Kirchen zu Gast und der Aufsteiger möchte seine erfolgreiche Serie fortsetzen. Der letzte Streich war das 3:2 gegen Tabellenführer SV Betzenweiler.

Die Kirchener Gäste sind mit vier Niederlagen in die Verbandsrunde gestartet. Doch inzwischen hat sich das Rad gedreht. Fünf Siege in Folge haben gezeigt, dass das Team vom Semmelbühl inzwischen zu einem achtbaren Partner für jeden Gegner geworden ist. Die Sportfreunde haben nicht vor, in Ersingen die Punkte kampflos abzugeben.

SG Griesingen – SF Bussen (Samstag, 15 Uhr). – Nach dem Unentschieden am vergangenen Samstag gegen Schelklingen-Hausen möchte die SG Griesingen diesmal alle drei Punkte zu Hause behalten. Die Gäste haben zuletzt gegen den SV Ringingen ein schwaches Spiel abgeliefert. Trotzdem müssen sie von der SG Griesingen ernst genommen werden.

SGM SW Munderkingen/Rottenacker II – FV Schelklingen-Hausen (Sonntag 13.15 Uhr in Rottenacker). – An diesem Wochenende spielen alle drei SGM-Mannschaften in Rottenacker. Die zweite Mannschaft des Gastgebers hat in den drei Spielen zuvor aufgetrumpft und dabei sieben Punkte geholt. Der FV Schelklingen-Hausen wird gut daran tun, seinen Gastgeber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Dürmentingen (Sonntag, 15 Uhr). – Die Gastgeber waren vor kurzem noch Tabellenführer und sind inzwischen auf den fünften Platz abgerutscht. Im Lokalderby gegen den SV Dürmentingen soll jedoch die Wende möglich sein.

SV Oberdischingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Sonntag, 15 Uhr). – Bei der Mannschaft von Trainer Markus Schmid will es bisher überhaupt nicht klappen. Anders bei den Gästen, die im Falle eines Sieges sogar an die Tabellenspitze vorrücken könnten. Oberdischingen will so schnell wie möglich vom vorletzten Tabellenplatz wegkommen.

FC Schelklingen/Alb – TSV Rißtissen (Sonntag, 15 Uhr). – Die Gäste sind zur Zeit zwar Tabellenletzter, aber noch nicht abgehängt. Der FC Schelklingen/Alb hat am vergangenen Wochenende die Tabellenführung verloren, doch im Falle eines Sieges würde er wieder auf Platz eins vorrücken, da Spitzenreiter SV Betzenweiler spielfrei ist.

SV Ringingen – SF Donaurieden (Sonntag, 15 Uhr). – Der SV Ringingen hat nach schwachem Rundenstart inzwischen Punkte gesammelt und hat vor, zu Hause den zweiten Heimsieg einzufahren. Doch die Lokalderbys haben eigene Gesetze und die SF Donaurieden haben vergangenen Sonntag mit einer Energieleistung gegen den FC Schelklingen/Alb noch einen Punkt gerettet. Ein Remis ist in der Partie auf dem Hochsträß durchaus auch möglich.

Spielfrei ist der SV Betzenweiler.