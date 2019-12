SF Kirchen erwarten SV Betzenweiler

Tabellenfünfter gegen Tabellendritten heißt es am Sonntag, 8. Dezember, auf dem Semmelbühl. SF Kirchen gegen SV Betzenweiler heißt das SZ-Topspiel zum Ende des Fußballjahres 2019 in der Kreisliga A1.

SZ-Topspiel: SF Kirchen – SV Betzenweiler (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 0:4). - Die SF Kirchen haben sich in der Vorrunde der laufenden Saison sehr gut geschlagen. Die 25 Punkte nach bisher 15 Spielen sind sicher eine bessere Bilanz als in den vorhergehenden Jahren. Der Rundenstart war den Sportfreunden zwar misslungen und das Vorrundenspiel in Betzenweiler endete mit einer hohen Niederlage. Das Team von Trainer Christian Zittrell ist aber längst im Soll. Dennoch werden die Sportfreunde im letzten Spiel vor der Winterpause nochmals alles geben, um gegen den Tabellendritten aus Betzenweiler nicht leer auszugehen.

Gerade einmal vier Punkte mehr haben die Gäste auf ihrem Konto. Der SV Betzenweiler hat zwar noch Kontakt zur Tabellenspitze, aber vor allem Heimspiele gingen bisher verloren. Der Tabellendritte wird mit besten Vorsätzen am Sonntag auf dem Semmelbühl zu Werke gehen. Doch die Gäste werden auf einen ehrgeizigen Gegner treffen.

FC Schelklingen/Alb – SV Ringingen (Samstag, 14.30 Uhr, Vorrunde 2:1). - Diese beiden Mannschaften sind Nachbarn im Tabellenmittelfeld. Beide haben in dieser Saison bisher nicht die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllt. Besonders die Gastgeber haben zuletzt enttäuscht und wollen im letzten Spiel des Jahres 2019 nochmals drei Punkte einfahren.

SG Ersingen – SG Griesingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 1:1). - Die bisher erreichten 18 Punkte sind für einen Aufsteiger ein zufriedenstellendes Ergebnis. Schon beim 1:1 in Griesingen in der Vorrunde hat die SG Ersingen bewiesen, dass sie jedem Gegner Paroli bieten kann. Doch die SG Griesingen hat mit ihrem bisherigen vierten Tabellenplatz Kontakt zur Tabellenspitze und will diese Position nicht aufs Spiel setzen.

SV Oberdischingen – SGM Schwarz Weiss Donau II (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 0:1). - Den SV Oberdischingen kann der derzeitige 13. Tabellenplatz sicher nicht zufriedenstellen. Im letzten Heimspiel des Jahres gilt es für den Gastgeber, den Anschluss an das Mittelfeld nicht aufs Spiel zu setzen. Doch die Gäste haben auch schon auswärts ihre Spielstärke bewiesen.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SGM Ertingen/Binzwangen (Sonntag, 14.30 Uhr, in Zwiefalten, Vorrunde 2:4). - Die Gäste belegen zur Zeit den zweiten Tabellenplatz und haben eine starke Vorrunde gespielt. Die Gastgeber haben zuletzt stark nachgelassen und wollen am Sonntag (erstmals in dieser Saison in Zwiefalten) in die Erfolgsspur zurückfinden.

TSV Rißtissen – SV Dürmentingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 3:5). - Für den TSV Rißtissen bietet sich am Sonntag die Gelegenheit, die rote Laterne abzugeben. Beide Mannschaften haben bisher viele Wünsche offen gelassen. Der Heimvorteil könnte den Ausschlag geben.

SF Donaurieden – FV Schelklingen-Hausen (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 0:1). - In Donaurieden ist der Halbzeitmeister und Tabellenführer zu Gast. Schon in der Vorrunde haben die Sportfreunde im Auswärtsspiel beim FV Schelklingen-Hausen trotz der 0:1-Niederlage überzeugt. Am Sonntag wollen sie das Vorrundenergebnis drehen. Die Gäste wollen an der Spitze überwintern und peilen daher einen Sieg an.

Spielfrei sind an diesem Spieltag die SF Bussen.