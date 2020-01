SF Kirchen bieten großes Programm

Die Längenfeldhalle in Ehingen steht zwei Tage ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Die SF Kirchen bieten am Samstag, 18. Januar, und Sonntag, 19. Januar, ein umfangreiches Jugend-Hallenfußball-Programm. Dabei sind die D-Junioren- und E-Junioren-Turniere wieder geteilt. Dadurch gibt es mehrere Turniersieger.

Insgesamt 63 Mannschaften sind an diesen beiden Tagen im Wettbewerb. Dabei stellen die Bambini den größten Teil. Am Sonntagnachmittag ist ein Spielnachmittag für die Jüngsten. Bei ihnen steht der Erlebnischarakter im Vordergrund. Auch bei den F-Junioren wird es keine Abschlusstabellen geben.

D-Junioren 1 (Samstag ab 9 Uhr): Sechs Mannschaften spielen in einer Gruppe jeder gegen jeden. Teilnehmer sind: SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach II, SV Unterstadion, SG Öpfingen, SGM Oberdischingen-Donau Riss, SGM Dettingen/Emerkingen, FV Olympia Laupheim I.

D-Junioren 2 (Samstag ab 11.30 Uhr): Sechs Mannschaften spielen in einer Gruppe jeder gegen jeden. Teilnehmer sind: SGM Kirchen/Marchtal/-Lauterach I, VfL Munderkingen, FV Olympia Laupheim II. TSV Riedlingen, SV Ringingen, SG Altheim.

F-Junioren (Samstag ab 14 Uhr): 15 Mannschaften spielen in drei Gruppen. In der Gruppe A spielen die SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach I, der VfL Munderkingen, die SG Griesingen, der TSV Rißtissen und dei SG Öpfingen. Die Gruppe B setzt sich zusammen aus der SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach II, der SSV Emerkingen, der SSV Ehingen-Süd, die SF Donaurieden I und die SGM Schmiechtal/Alb. In der Gruppe C spielen die TSG Rottenacker, der SV Unterstadion, die SF Donaurieden II, der FV Neufra und der FV Olympia Laupheim.

E-Junioren 1 (Sonntag ab 9 Uhr): Sechs Mannschaften spielen in einer Gruppe jeder gegen jeden. Teilnehmer sind: SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach, TSG Rottenacker, SG Öpfingen, FV Olympia Laupheim II, SF Donaurieden I, SF Donaurieden II.

E-Junioren 2 (Sonntag ab 11.30 Uhr): Sechs Mannschaften spielen in einer Gruppe jeder gegen jeden. Teilnehmer sind: FV Olympia Laupheim I, SGM Unlingen/Daugendorf, SSV Ehingen-Süd I, SSV Ehingen-Süd II, SV Granheim, SGM Emerkingen/Unterstadion.

Bambini: Spieltag am Sonntag ab 14 Uhr. 24 Dreier-Mannschaften sind in vier Gruppen eingeteilt.