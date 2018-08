SF Donaurieden vor erstem Heimspiel – SG Griesingen vor erstem Saisonspiel

Lediglich vier Begegnungen des zweiten Spieltags der Fußball-Kreisliga A1 werden am angestammten Termin am Sonntag, 19. August, ausgetragen. Drei Partien wurden verlegt. Nach der knappen Niederlage zum Auftakt der Punkterunde am Donnerstag tritt Aufsteiger SF Donaurieden am Sonntag zu Hause an. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SF Donaurieden – FC Schelklingen/Alb. - In Öpfingen haben sich die SF Donaurieden am Donnerstag recht achtbar aus der Affäre gezogen. Dasselbe kann man vom FC Schelklingen/Alb sicher nicht behaupten. Nun stehen sich beide Verlierer des ersten Spieltages am Sonntag im SZ-Topspiel der Kreisliga A gegenüber. Es wäre sicher vermessen, die Gäste nach ihrem Ausrutscher zum Auftakt der Saison am Sonntag als Punktelieferant einzuschätzen. Der FC Schelklingen/Alb hat personell ein gutes Potenzial und wird am Sonntag versuchen, die Scharte vom 0:4 gegen Ringingen im ersten Spiel auszuwetzen. Donauriedens Trainer Markus Schönleber und seine Mannschaft wollen den Fans sicher einen erfolgreichen Heimauftakt bieten. Die SF Donaurieden haben eine eingespielte Mannschaft. Der Ausgang dieses ersten Heimspiels des Aufsteigers ist offen.

SG Griesingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten. - Die SG Griesingen war am ersten Spieltag spielfrei und beginnt erst am Sonntag mit der Punkterunde. Die Gäste sind für den Gastgeber ein unbeschriebenes Blatt. Die Mannschaft von Marco Münch möchte nach einer erfolgreichen Saison sicher mit einem Dreier beginnen.

SV Ringingen – SGM Ertingen/Binzwangen. - Während die Mannschaft von Trainer Thorsten Seeger auf der Alb zu einem kaum erwarteten klaren Sieg kam, waren die Gäste zunächst spielfrei. Die Ringinger wollen einen weiteren Sieg anfügen, um dadurch an der Tabellenspitze zu bleiben.

VfL Munderkingen – TSV Türkgücü Ehingen. - Etwas glücklich hat der VfL Munderkingen am Donnerstag beim Aufsteiger in Zwiefalten noch einen Punkt gerettet. In ihrem ersten Heimspiel erwarten die Donaustädter nun den TSV Türkgücü Ehingen. Die Gäste haben sich zahlenmäßig verstärkt und haben vor, heuer vorne mitzuspielen. Zwei bisherige Munderkinger Spieler sind zu den Gästen gewechselt.

Spielfrei ist am zweiten Spieltag der SV Betzenweiler. Drei Spiele wurden verlegt, darunter wegen einer Hochzeit beim Gastgeber die Begegnung des SV Oberdischingen gegen die SG Öpfingen, die am 20. September nachgeholt wird. Bereits am 13. September wird die Partie FV Schelklingen-Hausen gegen SF Kirchen ausgetragen, am 3. Oktober ist der Termin für das Nachholspiel des SV Dürmentingen gegen den TSV Rißtissen.