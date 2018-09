SF Donaurieden geben Führung ab

Zunächst Begeisterung, am Ende Enttäuschung bei den Donauriedener Fans: Die SF Donaurieden haben am Sonntag gegen den SV Ringingen das SZ-Topspiel zu Hause verloren.

SZ-Topspiel: SF Donaurieden - SV Ringingen 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Andreas Steinle (27. FE), 1:1 Florian Stöferle (65.), 1:2 Raphael Müller (75.). - Die erste Halbzeit ging hauptsächlich an den Aufsteiger. Die SF Donaurieden trafen in der 13. Minute die Querlatte. In der 27. Minute leistete sich der Gästetorhüter ein Foul im Strafraum und Andreas Steinle verwandelte den fälligen Elfmeter. Danach ging das Spiel hin und her. Der Gastgeber war jedoch einem zweiten Tor näher als Ringingen dem Ausgleich, doch es fehlte bei den Chancen ein Vollstrecker. Der SV Ringingen enttäuschte im ersten Durchgang und die Führung der SF Donaurieden war verdient.

Mit den besten Vorsätzen kamen die beiden Mannschaften aus der Halbzeitpause. Es zeigte sich, dass die Gäste sich mit dem Rückstand nicht abfinden wollten. In der 62. Minute schlug ein Donaurieder den Ball von der Linie, als der einheimische Torhüter schon geschlagen war. Nur drei Minuten später konnte Florian Stöferle eine schöne Kombination mit dem 1:1 abschließen.

Zunächst war nun Donaurieden am Zug und vergab eine gute Torchance. In der 75. Minute traf Raphael Müller mit einem Freistoß ins Toreck. Jetzt standen die Gastgeber mit dem Rücken zur Wand und versuchten alles, um wenigstens einen Punkt zu retten. In der 83. Minute forderten die Sportfreunde einen Elfmeter nach einem Gedränge im Ringinger Strafraum, doch der sicher leitende Schiedsrichter sah die Situation anders und gab Abstoß. Kurz vor Spielende vereitelte der Donaurieder Torhüter eine Torchance mit einer Glanzparade.

Insgesamt gesehen hätte der Aufsteiger am Sonntag ein Remis verdient, allerdings fehlte ihm an diesem Tag ein Vollstrecker. - Das Vorspiel der Reserven gewannen die SF Donaurieden mit 2:1.