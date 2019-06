SF Bussen sind Meister – und die Tabellenzweiten stehen fest

Die Fußball-Kreisligen B haben es bis zum Rundenschluss spannend gemacht. Während in der B 1 nach Meister SG Ersingen noch der zweite Tabellenplatz zu besetzen war, war es in der B2 am letzten Spieltag noch ein Stück komplizierter: Drei Mannschaften kamen für die ersten beiden Plätze in Frage. In den letzten Spielen fielen nun die Entscheidungen.

Kreisliga B 1

KSC Ehingen – SG Ersingen 2:4 (1:3). - Tore: 0:1 Marco di Martino (3.), 1.1 Ante Vojkovic (13.), 1:2, 1:3 Kevin Bürger (32., 36.), 1:4 Miguel Paez-Zamora (63.), 2:4 Ante Vojkovic (89.). - Der bereits feststehende Meister SG Ersingen gewann auch noch am Samstag in Ehingen. Nach dem erfolgreichen Spiel beim KSC Ehingen überreichte Dietmar Traub der Mannschaft von Spielertrainer Marco di Martino den Meisterwimpel. - Reserven: 2:2.

TSV Allmendingen – TSG Ehingen II 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 Sascha Wasner (5.), 2:0 Dominik Stoll (32., Foulelfmeter), 3:0 Dominik Stoll (45.), 4:0 Deven Jovanovic (54.), 5:0 Dominik Stoll (75., Handelfmeter). - Die Gastgeber waren am Samstag durchweg spielbestimmend und siegten auch in der Höhe verdient.

SV Granheim – FC Schmiechtal 1:3 (0:0). - Tore: 0:1 Christof Heimberger (52.), 1:1 Michael Otto (72.), 1:2 Kevin Wasner (80.), 1:3 Nico Reichert (89.). - Nach Aussage von SV-Trainer Mario Laut waren die Gäste über 90 Minuten die bessere Mannschaft und siegten verdient. - Reserven: 1:2.

SG Altheim II – SV Herbertshofen 1:4 (0:2). - Tore: 0:1 Dennis Gogeißl (4.), 0:2 Manuel Jerg (40.), 0:3 Lukas Springer (60.), 0:4 Manuel Jerg (72.)1:4 Daniel Ezeilo (86.). - Der Sieg der Gäste kam nie in Gefahr.

SG Dettingen - SSV Ehingen-Süd II 1:5 (0:0). - Tore: 0:1 Samuel Kollmann (48.), 0:2 Gregor Poursanidis (70.), 1:2 Sebastian Schöpfer (75.), 1:3 Samuel Kollmann (76.), 1:4 Martin Pfänder (88.), 1:5 Michael Deckwitz(89.). - Laut SG-Trainer Felix Werner war der Gästesieg etwas zu hoch.

SV Niederhofen – SC Lauterach 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Andreas Weber (25.), 1:1, 1:2 Dominik Auberer (55., 60., Foulelfmeter). - Die Gastgeber hätten ein Remis verdient. - Reserven: 4:0.

Kreisliga B 2

SF Bussen – SV Uttenweiler II 5:1 (1:1). - Tore: 0:1 Timo Werkmann (20., Freistoß), 1:1 Eigentor (32.), 2:1 Kevin Schelkle (54.), 3:1 Manuel Braun (70.), 4:1, 5:1 Andreas Schlaucher (85., 89.). - Nach anfänglichem Rückstand und dem Pausenstand von 1:1 haben sich die Sportfreunde am Ende mit einem hohen Sieg die Meisterschaft gesichert. - Reserven: SF Bussen -SV Uttenweiler III 10:0.

FC Marchtal – SSV Emerkingen 3:1 (3:0). - Tore: 1:0 Oliver Gnannt (20.), 2:0 Joachim Hofer (25.), 3:0 Jan Maikler (35.), 3:1 Julian Hauler (77.). - Schon zur Halbzeit stand der spätere Sieger fest. der FC Marchtal ist Zweiter. - Reserven: 0:0.

TSV Riedlingen II – SV Unterstadion 2:4 (0:2). - Tore: 0:1 Andreas Neher (17.), 0:2 Erik Neubrand (41.), 1:2 Bernd Wiedemann (52.), 1:3 Frieder Seethaler (68.), 2:3 Bernd Wiedemann (70.), 2:4 Julius Eggert (76.). - Der SVU beendete die Runde mit einem Sieg. In der 76. Minute gab es noch für jede Mannschaft Rot.

SV Unlingen – Eintracht Seekirch 3:2 (1:1). - Tore: 0:1 Clerio Anschau (20.), 1:1 Francis Kwayep (40.), 2:1 Marius Brackenhofer (60.), 3:1 Mohammad Khalid Mohammad (67.), 3:2 Bubacar Diallo (85.).

SGM Altheim/Andelfingen II – SGM Oggelshausen/Kanzach/Bad Buchau II 0:1 (0:0). - Tore: Lukas Strohm (47.).

Weiteres Ergebnis: FV Neufra II – SpVgg Pflummern/Friedingen 1:1.