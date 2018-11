SF Bussen auf dem Prüfstand

Trotz des hohen Sieges zu Rundenbeginn dürfen die SF Bussen am Federsee in ihrem ersten Rückrundenspiel in der Fußball-Kreisliga B2 gegen Oggelshausen/Kanzach/Bad Buchau II nicht leichtsinnig werden.

SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau II – SF Bussen (Sonntag, 12.45 Uhr, Vorrunde: 1:6). - Die Gäste sind als einzige Mannschaft noch unbesiegt und wollen dies auch bleiben. Doch die gastgebende SGM liegt derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und darf nicht unterschätzt werden.

SSV Emerkingen – TSV Riedlingen II (Sonntag, 14.30 Uhr, erstes Spiel). - Die Gastgeber haben sich in den zurückliegenden Wochen an die beiden Spitzenteams herangearbeitet. Alles andere als ein Sieg gegen die Bezirksliga-Reserve wäre wohl eine Überraschung.

SV Unterstadion – FV Neufra II (Sonntag, 14.30 Uhr, erstes Spiel). - Die Bezirksliga-Reserve des FV Neufra weist nicht mehr die Spielstärke der vergangenen Jahre auf und dürfte in Unterstadion deutlich verlieren.

SV Eintracht Seekirch – FC Marchtal (Sonntag, 14.30 Uhr, erstes Spiel). - Obwohl auswärts spielend, ist der FC Marchtal in Seekirch klarer Favorit.

Weitere Spiele: SV Unlingen – SV Uttenweiler II (Vorrunde: 3:0), SpVgg Pflummern-Friedingen – SGM Altheim/Andelfingen II (Vorrunde: 1:2).