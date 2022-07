Serenade mit Flöte und Orgel in St. Michael

Zur traditionellen Serenade in die St. Michael-Kirche am Wenzelstein laden am Dienstag, 2.August, um 19.30 Uhr Corinna Henger (Flöte) und Wolfgang Gentner (Orgel/Klavier) ein. Als große klassische Werke erklingen zum einen das Flötenkonzert in D-Dur von Mozart, zum anderen die Suite Gothique für Orgel von Boellmann mit der großartigen Toccata. Die „Waldmeister“-Ouverture mit dem aparten Flöten-Walzerthema beendet das einstündige Konzert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.