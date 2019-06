Seniorin will helfen und fällt auf Trickbetrüger rein

Eine Seniorin ist am Donnerstag in Ehingen einem Trickdieb auf den Leim gegangen. Die 78-Jährige saß gegen 10.15 Uhr bereits in ihrem Auto, als der Dieb sie angesprochen hatte. Die Frau war auf einem Parkplatz in der Biberacher Straße.

Der Unbekannte fragte sie, ob sie einen Euro wechseln kann. In der Annahme ihre Geldbörse fest im Griff zu haben, ging die Seniorin darauf ein. Wenig später musste sie das Fehlen der Scheine feststellen. Die Polizei in Ehingen (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Der Dieb soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Der Südeuropäer soll eine kräftige Statur haben und deutsch gesprochen haben. Die gewellten, schwarzen Haare trage er kurz und gepflegt. Bekleidet sei der Mann mit einer dunklen Hose und einem kurzen, blau kariertem Hemd in sogenanntem Hahnentritt-Muster gewesen.