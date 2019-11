Seniorenverband besucht Planetarium und „Cosi“

Der Seniorenverband Öffentlicher Dienst, Regionalverband Ehingen, hat eine Gruppenvorstellung im Planetarium in Laupheim gebucht. Nahezu 30 Teilnehmer hatten sich hierzu angemeldet.

Gezeigt wurde dort im aufwendigen Fulldome-Format der fiktive Dokumentarfilm „Mars 1001 – Die ersten Menschen auf dem roten Planeten“. Der Weltraumjournalist Miles O'Brian berichtet live von der ersten bemannten Marsmission „Iris 1“. Eine wagemutige 1001 Tage dauernde Mission, während ein internationales Astronautenteam zum Mars fliegt und wieder sicher zur Erde zurückkehren will. Die Aufnahmen für den Film sind größtenteils in Studios in den Niederlanden entstanden und wurden mit Animation und Realaufnahmen kombiniert.

Sehr interessant war auch die im Vorprogramm gezeigte Darstellung des Sternenhimmels über Oberschwaben mit seinen jahreszeitlich bedingten Sternbildern. Einige Teilnehmer, die noch nie im Planetarium mit seiner halbkugelförmigen Kuppel waren, bekundeten nach der Vorstellung, dass sie sich einen weiteren Besuch des Planetariums bereits vorgemerkt hätten. Im Anschluss an das Planetarium war der Programmpunkt „Einkehr im Rössle in Laupheim“ vorgesehen, um dem Wirt Cosimo Fiusco, der lange Zeit in Ehingen die Pizzeria „Alte Molke“ betrieb, einen Besuch abzustatten. Begrüßt wurden die zahlreichen Senioren aus Ehingen von ihm mit Kaffee und Zopfbrot. Im Laufe des Abends konnten sich die Gäste davon überzeugen, dass die Pizza noch genauso gut schmeckt, wie damals in der „Alten Molke“. Ganz besonders freute sich Cosimo, seine frühere Lehrerin, inzwischen betagter, aber immer noch aktiv und unternehmend, wieder getroffen zu haben. Nach netten Gesprächen wurde gegen Abend die Heimfahrt angetreten.