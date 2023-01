Seniorennachmittag in Kirchen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause fand am 8. Januar wieder ein Seniorennachmittag im Gemeindehaus in Kirchen statt. Der Kirchengemeinderat lud ein und bewirtete die Gäste. Leckere Kuchen und Torten sowie Kaffee und Getränke wurden angeboten.

Zum Beginn sang der Kirchenchor „Kommt lasst uns anstimmen“, „Halleluja von Leonard Cohe“ sowie zwei Weihnachtslieder zum Ende der Weihnachtszeit „Heut ist ein Tag der Freude“ und „Singt Halleluja“. Daraufhin begrüßte die zweite Vorsitzende, Maria Betz, die Gäste und den Kirchenchor und wünschte allen einen schönen unterhaltsamen Nachmittag.

Irmgard Schmid erfreute die Senioren mit drei lustigen Geschichten, zum Beispiel Gardinenpredigt und schwere Hausaufgabe, wofür sie viel Beifall erntete. Pfarrer Jean de Dieu Myuanda erfreute uns mit einem Besuch. Um Erinnerungen an zurückliegende Zeiten zu wecken, wie es mal war, sang der Kirchenchor „Ich liebte einst ein Mädchen“ und „Maidle lass dir was verzähle“. Außerdem wurde ein Film über einen Umzug zur 900 Jahrfeier in Kirchen im Jahre 1993 vorgeführt. Der Chor schloss den Nachmittag mit dem Lied „Du lässt o Gott, den Tag nun enden“ ab und zufriedene Gesichter strahlten dem Chor entgegen.