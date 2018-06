Senioren informieren sich im Businesspark

Vergangene Woche trafen sich die Ehinger Mitglieder des Seniorenverbands öffentlicher Dienst im Businesspark Ehingen (BED) in der Talstraße, um sich über die Einrichtung bei Geschäftsführer Michael Gaßner zu informieren.

Geschäftsführer Gaßner begrüßte die 24 Teilnehmer und gab einen kurzen Überblick über die Entstehung des BED, an dem die Stadt Ehingen mit 51 Prozent beteiligt ist, den jetzigen Entwicklungsstand und die angestrebten Ziele. So sind derzeit etwa 90 Prozent des Raumangebotes an Firmen vermietet und zwar zu günstigen Konditionen, die sich deutlich von ähnlichen Angeboten in anderen Städten unterscheiden. „Der BED schreibt, trotz dieser günstigen Konditionen, schwarze Zahlen“, so der Geschäftsführer.

Danach führte er die Gruppe in das größte Konferenzzimmer „Wien“" im obersten Stockwerk. Dort informierte Gaßner über weitere Einzelheiten des Gebäudekomplexes. Der Weg in das so genannten „Innovation-Lab“ (Innovationslabor) in der Gründeretage führte an zahlreichen Büroräumen vorbei. Dieses erst kürzlich eingerichtete Innovationslabor beeindruckte mit sechs höhenverstellbaren Arbeitstischen, beschreibbaren Wänden und kompletter Einrichtung von Arbeitsmitteln. Hier können sich die Mieter voll auf ihre Ideen konzentrieren, Probleme beschreiben, Lösungen dafür suchen und sich idealerweise mit Gleichgesinnten austauschen, heißt es in einer Pressemitteilung der Ehinger Senioren.

Am Beispiel eines leer stehenden Büros erläuterte Gaßner die funktional ausgestatteten Büroräume. Im großen Besprechungszimmer warteten für die Teilnehmer Kaffee und Kuchen sowie Erfrischungsgetränke. Hier gab Geschäftsführer Gaßner ausgiebig und humorvoll Antworten auf die während des Rundganges aufgetauchten Fragen der Teilnehmer.

Reinhard Drost dankte Michael Gaßner für die informative Führung und die Gastfreundschaft mit einem kleinen Präsent.