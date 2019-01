Senioren in Kirchen haben viel Spaß

Senioren, ab 60 Jahre aufwärts, sind am Sonntag von der Katholischen Kirchengemeinde Kirchen zum traditionellen Seniorennachmittag eingeladen gewesen. Rund 60 Personen folgten der Einladung. Zuerst begrüßte der Kirchenchor die Gäste mit dem Lied „Froh soll unser Lied erklingen“, in dem es heißt „Willkommen, willkommen“ sowie „Halleluja“ und „Sonnenschein und Wind und Regen“. Danach begrüßte die zweite Vorsitzende Maria Betz die Senioren und den Kirchenchor.

Dann wurde das Kuchenbuffet mit selbstgebackenen Kuchen und Torten vom Kirchengemeinderat eröffnet. Jeder konnte sich bedienen und seinen Lieblingskuchen aussuchen. Der Kaffee wurde vom Kirchengemeinderat an die Tische serviert. Pfarrer Jean de Dieu Mvuanda kam nach einer Taufe in der Kirche nebenan dazu. Nach dem Kaffeeplausch unterhielt der Kirchenchor mit zwei amüsanten Liedern: „Ich liebte einst ein Mädchen“ und „Maidle lass dr was verzähle“.

Lustiges zum Wort „Ebbes“

Seniorin Irmgard Schmid meldete sich mit drei verschiedenen Geschichten zu Wort. „Eine schwere Hausaufgabe“, „Dr. Rentner“ sowie „Ebbes“. Daraus ein Wortlaut: „Darf i euch amol ,Ebbes’ saga? Wenn ihr mi fraget, was unsr schwäbisches Allerweltswort isch. Das Wörtle ,Ebbes’ ka ma für elles braucha. I gang ,Ebbes’ einkaufa. Was gibt es denn zum Essen? ,Ebbes’ gut’s. Wohin gehst du jetzt? ,Ebba’ na.“ Das löste viel Gelächter aus und erntete viel Beifall.

Auf die vorgetragenen Zeilen über Freundschaft, folgte passend vom Chor das Lied „Freundschaft ist wie eine Blume“ und mit „Stoßet an ihr Sangesbrüder“ wurden die Senioren zum Anstoßen animiert. Eugen Bayer trug eine lustige Geschichte über ein Ehepaar vor, das wieder Zuwachs erwartet und zwar Drillinge. Die Namensgebung der Kinder war ein schwieriges Problem.

Ulrike Hirschle erfreute die Senioren mit der Geschichte „Der Junggeselle“. Dieser fand keine Frau und so beschloss er das Kochen selbst mithilfe eines Kochbuches zu erlernen. So interpretierte der Junggeselle das Wort „Mehlschwitze“ aus dem Kochbuch immer wieder falsch. Er zog sich zum Beispiel ganz warm an, rannte im Hause herum, die Treppen hoch, war klitschnass vor lauter Schwitzen, jedoch kam kein Mehl zum Vorschein. So ging es ihm bei vielen Kochversuchen, bis er aufgab. Zum Schluss begab er sich wieder auf die Brautschau, weil das Kochen doch anstrengender und komplizierter war, als er dachte.

Da die Senioren sich so viel zu erzählen hatten, wurde auf gemeinsames Singen verzichtet. Der Abend nahte und so verabschiedete sich der Chor zum Schluss mit „Ade zur guten Nacht“. Maria Betz verabschiedete sich ebenfalls von den Senioren, bedankte sich beim Kirchenchor und informierte die Anwesenden über das noch bevorstehende Sebastianstridium. Dieses findet vom 17. bis 20. Januar statt. Die Gottesdienste von Donnerstag bis Samstag werden um 19 Uhr gehalten, der davor gebetete Rosenkranz beginnt um 18.30 Uhr. Am Sonntag beginnt das Hochamt mit Aufnahme in die Sebastiansbruderschaft um 9 Uhr. Anschließend wird zum Stehempfang ins Gemeindehaus eingeladen.

Die Senioren waren sichtlich erfreut und bedankten sich für den schönen Nachmittag. So traten sie gut gelaunt den Heimweg an.