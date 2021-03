Senior stürzt mit Pedelec

Ins Krankenhaus musste am Dienstag nach einem Unfall in Ehingen ein 82-Jähriger. Der Senior war nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr in der Biberacher Straße unterwegs. Dort übersah er nach ersten Erkenntnissen im Kreisverkehr das etwas höher gelegene Pflaster. Er stürzte und erlitt dabei eine Kopfverletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Einen Helm trug der Mann nicht.

Umsichtiges Verhalten

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden.