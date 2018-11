Seltenes Erlebnis in Kirchbierlingen – Wangen setzt seine Serie fort

„So etwas zu erleben ist auch nicht alltäglich.“ Diese Worte, die der Dorfmerkinger Trainer Helmut Dietterle an seine Mannschaft richtete, galten im Grunde für alle, die dabei waren bei der denkwürdigen Verbandsliga-Begegnung am Samstag in Kirchbierlingen. Unterhaltungsarm ist ein Samstagnachmittag beim SSV Ehingen-Süd selten und erst vor Kurzem waren bei einem Punktspiel schon einmal zehn Tore gefallen, doch anders als beim einseitigen 10:0 Ende Oktober gegen Breuningsweiler hatten diesmal beide Mannschaft jeweils fünfmal getroffen.

Die Ausbeute des SSV Ehingen-Süd und der SF Dorfmerkingen waren gleich, doch die Gefühlslagen waren komplett unterschiedlich. Während die Gäste glücklich waren, auch ihr 14. Saisonspiel nicht verloren zu haben, blickte man beim Gastgeber in versteinerte Gesichter. Die Elf von Trainer Michael Bochtler hatte etwas mehr als 50 Minuten nahezu alles richtig gemacht und gegen das Spitzenteam von der Ostalb eine 5:1-Führung herausgeschossen – um das Spiel dann aus der Hand zu geben. Am Ende musste man noch froh sein, dass es beim 5:5 blieb. Das 6:5 für Dorfmerkingen war möglich. Während SFD-Trainer Dietterle, dessen Team einen Punkt gewonnen hatte, beiden Seiten ein Kompliment aussprach, verstand SSV-Trainer Bochtler, dessen Mannschaft zwei Punkte verlor, die Welt nicht mehr.

Normalerweise steht Bochtler rasch nach Spielende für Interviews zur Verfügung, unabhängig von Ergebnis und Leistung seines Teams. Diesmal musste er die Partie erst sacken lassen, er ging mit den Spielern in die Umkleidekabine, besprach sich hernach noch unter vier Augen mit seinem Co-Trainer Michael Turkalj. „Ich weiß nicht, was in der Kabine gewesen wäre, wenn wir das Spiel noch verloren hätten. Uns geht es jetzt schon schlecht“, sagte Bochtler dann im Pressegespräch. Vor der Partie wäre der SSV mit einem Punkt gegen eine Spitzenmannschaft wie Dorfmerkingen sicher zufrieden gewesen, doch nach dem verspielten Vier-Tore-Vorsprung war da nur noch Enttäuschung.

Ungeachtet der Schwächen und Fehler seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit erkannte Bochtler aber auch die Klasse des Gegners an. Was die Sportfreunde auch auszeichnet, ist die Qualität auf der Bank. Dietterle schickte zu Beginn der zweiten Halbzeit die erfahrenen Tim Brenner und Benjamin Schiele und rund zehn Minuten später noch den vor der Saison aus der Heidenheimer Bundesliga-Jugend kommenen Fabio Mango aufs Spielfeld – wirksame Wechsel: Schiele stellte auf dem linken Flügel die Süd-Verteidigung vor große Probleme, Mango erzielte das 5:4 und Brenner, der einige Monate pausiert hatte und erst vor zwei Wochen wieder ins Training einstieg, schoss das 5:2, das 5:3 und das 5:5.

Mit dem Torspektakel verabschiedete sich der SSV Ehingen-Süd von seinem heimischem Publikum, vor der Winterpause stehen jetzt noch zwei Auswärtsspiele auf dem Programm, zunächst in Heiningen und eine Woche später in Wangen. Beide Mannschaften waren am Wochenende mit 2:1 jeweils nach 0:1-Rückstand erfolgreich: Heiningen gewann durch ein Last-Minute-Tor von Benjamin Kern beim FC 07 Albstadt, der eine Woche zuvor noch drei Punkte aus Kirchbierlingen mitgenommen hatte, während sich Wangen gegen den FSV Hollenbach durchsetzte, der vor zwei Wochen Ehingen-Süd bezwungen hatte.

Leicht werden die Aufgaben nicht, schon gar nicht beim FC Wangen, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Gegen Hollenbach war der in der 77. Minute eingewechselte Thomas Maas der Spieler des Nachmittags, er bescherte den Allgäuern mit einem Doppelpack (80./84. Minute) den 2:1-Sieg.

Wie Ehingen-Süd gegen Dorfmerkingen überzeugte auch der FV Olympia Laupheim in seinem Heimspiel gegen Nagold nur eine Halbzeit. Nach flauen ersten 45 Minuten mit 0:1-Rückstand steigerten sich die Laupheimer und sicherten sich durch den Treffer von Jan Neuwirth in der Schlussphase einen Punkt. Der Ausgleich hätte früher fallen müssen, nach knapp 70 Minuten wurde dem FV Olympia ein Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zu Unrecht aberkannt. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Da stimmten Wille und Laufbereitschaft und die Lust am Kicken“, sagte FVO-Trainer Hubertus Fundel. Sein Urteil über die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit fiel ganz anders aus. „In der Pause bin ich richtig laut geworden“, so Fundel, der zu diesem Zeitpunkt am liebsten ein halbes Dutzend Spieler ausgewechselt hätte.

In der Landesliga IV wirft das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer TSV Berg und dem Zweiten FV Biberach seine Schatten voraus. Beide treffen am 24. November in Berg aufeinander. Eine Woche davor lösten beide Teams ihre Aufgaben. Berg gewann das knifflige Derby beim FV Ravensburg II (1:0) ebenso knapp wie Biberach das Nachbarschaftsduell gegen Altheim (3:2). 3:0 war der FVB nach etwas mehr als einer halben Stunde bereits vorn, ehe Sebastian Gaupp und Patrick Spies noch vor der Pause auf 3:2 verkürzten. „Das war Schokoluku“, ärgerte sich Biberachs Trainer Dietmar Hatzing über die Nachlässigkeiten seiner Spieler in den letzten zehn Minuten vor der Pause.

Im Spiel des TSV Berg bei der Ravensburger Oberliga-Reserve sah es lange nach einem 0:0 aus, ehe Andreas Kalteis in der 90. Minute das Siegtor für den Spitzenreiter schoss. Zuvor hatte der FVR, der – um seine Chancen zu erhöhen – die Partie trotz gut bespielbaren Hauptplatzes auf den kleineren Kunstrasen verlegt hatte (TSV-Trainer Oliver Ofentausek: „Das ist legitim“), dem Favoriten das Leben schwer gemacht. Am Ende vergeblich, zur Freude von Bergs Ofentausek. „Meine Mannschaft hatte bis zur letzten Minute den unbedingten Willen, dieses Spiel zu gewinnen.“ (aw)