Selbstversuch: Wie viel Plastikmüll produziere ich durch meinen Konsum?

Weniger Plastikmüll ist eine die Serie der SZ in loser Folge. Um das Thema möglichst vielfältig anzugehen, bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen. Gerne dürfen Sie mich dabei unterstützen: Ideen, Anregungen und Kritik nehme ich gerne per E-Mail an s.koukal@schwaebische.de entgegen. Verzichten Sie selbst beispielsweise weitestgehend auf Plastikverpackungen? Oder kennen Sie Tipps, wie es sich Plastik sparen lässt? Vielleicht ist Plastik aus Ihrem (beruflichen) Alltag gar nicht mehr wegzudenken?