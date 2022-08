Selbsthilfegruppe Polyneuropathie trifft sich

Polyneuropathie (PNP) ist der Oberbegriff für verschiedene Erkrankungen des peripheren Nervensystems. Dabei ist ein Teil des Nervensystems in seiner Funktion gestört, typische Beschwerden sind Schmerzen oder Empfindungsstörungen wie Kribbeln, Brennen, Hitze- oder Kältegefühle in Füßen, Beinen, Händen oder Armen. Die Selbsthilfe-gruppe Polyneuropathie bietet Betroffenen die Möglichkeit, Erfahrungen mit der Krankheit, Therapiemöglichkeiten sowie Krankheitserlebnisse auszutauschen. Der nächste Gesprächskreis findet am Mittwoch, 7. September, um 14 Uhr im Speisesaal des Laupheimer Zentrums für Älterenmedizin, ehemalige Sana Klinik, statt und steht unter dem Motto „Sonne, Vitamin D, Gesundheit“. Referentin ist Diplombiologin Sybille Braun. Interessierte sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Weitere Informationen sind telefonisch von Albert Scheffold unter 07392 / 700 68 36 sowie online unter www.info-cidp.de erhältlich.