Selbst bei der Feuerwehr mit anpacken

Die Freiwillige Feuerwehr Ehingen lädt Interessierte für Samstag, 15. Oktober, zu ihrer Hauptübung unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen“ ein. Im Bereich rund um den Marktplatz wird die Ehinger Stützpunktfeuerwehr von 10 Uhr bis 15 Uhr ihre Fahrzeuge und Gerätschaften zur Schau stellen.

Dabei haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, verschiedene Geräte auch selbst in die Hand zu nehmen, heißt es in einer Ankündigung. Neben den „normalen“ Löschfahrzeugen werden auch verschiedene Sonderfahrzeuge zu sehen sein. Auch die Jugendfeuerwehr wird vor Ort sein und bietet für die kleinen Besucher eine Spielstraße an.

Nachdem die vergangenen zwei Hauptübungen abgesagt werden mussten, freut sich die Ehinger Feuerwehr umso mehr auf viele Besucherinnen und Besucher sowie zahlreiche interessante Gespräche zu den in den letzten Jahren neu in Dienst gestellten Fahrzeugen.