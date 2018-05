Seit zehn Jahren mit Stöcken durch den Wald

Der Nordic-Walking-Park rund um den Ehinger Stoffelberg wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Die Idee dazu hatte der Ehinger Alois Kloker, der jetzt, zehn Jahre später, stolz darauf ist, dass sein Park jeden Tag stark frequentiert wird.

Alois Kloker sitzt in seinem Wohnzimmer. Vor ihm ein dicker Ordner mit Hunderten von Blättern. „Das alles ist die Entstehungsgeschichte des Nordic-Walking-Parks in Ehingen“, sagt Kloker stolz und schlägt den Ordner auf. Darin enthalten sind Schriftverkehre mit der Stadt Ehingen, erste Zeichnungen von Wegeschildern, Karten mit verschiedenen Strecken und vieles mehr. „Ich hatte die Idee eines Nordic-Walking-Parks schon lange im Kopf“, sagt der Mitbegründer des Ehinger Lauftreffs. Kloker hat dann Pläne ausgearbeitet und ist eines Tages beim damaligen Ehinger Oberbürgermeister Johann Krieger auf offene Ohren gestoßen. „Im Zuge des Biosphärengebiets ist Krieger auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht so einen Park zwischen Ehingen und Altsteußlingen entwerfen möchte“, erinnert sich Kloker.

Park im Wald

Zwar habe es damals auch andere Streckenvorschläge, beispielsweise an der Donauhalde gegeben, doch schnell war laut Kloker klar, dass der Nordic-Walking-Park am Stoffelberg und damit im Wald entstehen soll. „So ist der Park eben mitten in der Natur. Ich bin dann im Jahr 2007 die Strecken abgewandert, abgelaufen und teilweise auch mit dem Fahrrad abgefahren“, sagt Kloker, dem es damals wichtig war, vier Strecken mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsstufen zu entwickeln. „Unterstützung hatte ich damals von Hartwig Dolderer und Norbert Matuschek, die mir mit den Strecken geholfen haben“, erklärt der 76-jährige Alois Kloker, der erst mit 50 Jahren mit dem Laufen angefangen hat und davor 38 Jahre lang für die TSG Ehingen Fußball gespielt hatte.

Maßgeblich für die Auswahl der Strecken waren Dinge wie eine gute Zufahrtsmöglichkeit für Rettungsfahrzeuge, geschotterte und befestigte Wege, die in einem guten Zustand sind und bergige Einheiten haben. „Wir haben dann begonnen, die Strecken in Zusammenarbeit mit der Stadt Ehingen auszuschildern. Von der Idee bis zur Einweihung sind letztendlich rund eineinhalb Jahre vergangen“, sagt Alois Kloker. Zu den drei normalen Strecken, die alle beim Parkplatz an der Jungviehweide beginnen, hat Alois Kloker noch eine vierte, die sogenannte Zubringerstrecke, eingebaut, die vom Saurücken aus auf die anderen Strecken führt.

30 Marathons gelaufen

„Alles, bis auf die sogenannte lange Linie, ist im Wald. Das hat im Sommer den Vorteil, dass es kühler ist, im Winter sind die Strecken durch den Wald vor dem kühlen Wind geschützt“, erklärt Kloker, der in seinem Leben schon an vielen großen Läufen teilgenommen hat. In den vergangenen Jahren ist der Ehinger rund 30 Marathons gelaufen. „Der erste war 1991 in München. Zudem war ich zweimal beim New-York-Marathon, war 1996 in Boston, 1997 in Honolulu auf Hawaii und bin die Marathons in London, Berlin, Paris und Wien gelaufen.“ Besonders stolz ist der 76-Jährige aber darauf, dass er alle seine Läufe auch beendet hat.

Mittlerweile ist Alois Kloker natürlich noch immer als Läufer aktiv. Und wenn er nicht, wie meistens am Sonntag und am Dienstag, in seinem Nordic-Walking-Park unterwegs ist, dann gönnt er sich den Lauf von Ehingen über den Berkacher Grund nach Allmendingen.

Tour eins: Die Tour eins hat eine Länge von 4620 Metern und den Schwierigkeitsgrad leicht. Sie geht vom Startpunkt bis zur Rothäulehütte und dann wieder zurück. Dabei werden 79 Höhenmeter zurückgelegt.

Tour zwei: Die Tour zwei startet ebenfalls vom Parkplatz an der Jungviehweide, ist 8087 Meter lang und hat den Schwierigkeitsgrad mittel. Sie führt an der Alterhauhütte vorbei und es werden 120 Höhenmeter zurückgelegt.

Tour drei: Die dritte Tour ist mit 11 558 Metern die mit Abstand längste Tour des Ehinger Nordic-Walking-Parks. Sie geht vom Parkplatz aus hoch bis zum Aussichtspunkt Mühlen und der Friedenslinde, führt rüber zum Aussichtspunkt Richtung Stadt oberhalb der Jungviehweide und dann wieder zurück zum Parkplatz. Hier werden 125 Höhenmeter überwunden.