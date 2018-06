Seit 50 Jahren ein Stück Ehinger Tradition

Was im Jahr 1965 nur eine Idee gewesen ist, ist heute nicht mehr aus der Ehinger Tradition wegzudenken. Denn vor gut 50 Jahren hat sich aus der Historischen Bürgerwehr in Ehingen heraus der Gedanke entwickelt, einen Historischen Zug in die Bürgerwache zu integrieren. Dieser Historische Zug, auch III. Zug genannt, feiert nun seinen 50. Geburtstag am kommenden Samstag beim Ehinger Sommerfest.

„15 000 D-Mark mussten damals aufgebracht werden, um Uniformen zu kaufen. Ein Steinschlossgewehr hat damals 400, eine Uniform 375 Mark gekostet“, erzählt der jetzige Bürgerwachen-Kommandant Josef Stocker. Damals, in den 60er Jahren, bestanden die Ehinger Stadtsoldaten aus zwei Infanterie-Zügen plus Spielmannszug. Ein historischer Zug, der auch an Ehingens Stadtfarben rot-weiß und die österreichische Vergangenheit der Donaustadt erinnert, fehlte. „Also wurde damals ein uniformhistorischer Berater namens Peter Wacker aus Nürnberg hinzugezogen, der das Erscheinungsbild des III. Zuges an die Farben rot-weiß anpasste und damit auf die Tatsache eingegangen ist, dass Ehingen 460 Jahre lag zu Österreich gehörte“, erklärt Stocker. Als Vorlage diente eine Uniform des Regiments Fürstenberg des schwäbischen Kreises, ein Bild davon gab es auf einem Werbeschild aus dem 18. Jahrundert im Ehinger Museum.

„Der erste Auftritt des III. Zuges war am 8. Juni 1966 am Vorabend von Fronleichnam beim Großen Zapfenstreich auf dem Ehinger Marktplatz. Zugführer damals war Otto Mayer, der zwölf Grenadiere dabei hatte“, sagt der jetzige Zugführer Karl Bayer. Drei von diesen Grenadieren (Rudolf Kohlruss, Alfons Lock und Edgar Spöcker) sind heute noch in der Bürgerwache aktiv und wurden erst kürzlich am Vorabend von Fronleichnam ausgezeichnet. Insgesamt hatte der III. Zug bisher die Zugführer Otto Mayer, Hugo Bumiller, Kurt Werner und nun Karl Bayer. Im Jahr 1969 hat der III. Zug eine eigene Fahne bekommen, welche damals im Rahmen des Spielmannszugtreffens in Ehingen eingeweiht wurde. Heute sind aus den 13 Grenadieren von damals 33 Stadtsoldaten geworden, um Nachwuchs braucht sich die Bürgerwache allgemein keine Sorgen machen. „Es läuft bei uns. Die Kameradschaft ist gut, die Bürgerwache harmoniert“, sagt Kommandant Stocker.

Serenade im Stadion

Um den runden Geburtstag des III. Zugs gebührend zu feiern, wird es am kommenden Samstag um 19 Uhr eine Serenade im Ehinger Stadion geben. Rund 100 Uniformträger von befreundeten Bürgerwehren werden kommen, darunter Jürgen Rosenäcker, Landeskommandant der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden in Württemberg-Hohenzollern. Im Anschluss geht es dann ins Zelt des Ehinger Sommerfestes.