Seit 40 Jahren in Ehingen

„Leider können wir unser tolles Jubiläum im Moment nicht mit unseren Kunden feiern“, sagt Julian Dicknöther. Und seine Schwester Diana Kramer, geborene Dicknöther, ergänzt: „Das werden wir aber auf jeden Fall nachholen“. Was die beiden Geschäftsführer des Ehinger Optik-Geschäfts meinen, ist das Jubiläum „40 Jahre Optik Dicknöther in Ehingen“.

Am 17. April 1980 hat der staatlich geprüfte Augenoptiker und Augenoptikermeister Karl-Heinz Dicknöther, der Vater der heutigen Geschäftsführer, in der Hauptstraße 111 in Ehingen, also genau gegenüber vom Gasthaus Adler, sein Augenoptiker-Fachgeschäft eröffnet, mit dem er im Juni 1986 ins Schlößle am Ehinger Marktplatz umgezogen ist.

„Auch wenn wir momentan nicht feiern können, bieten wir unseren Kunden den Kauf von Gutscheinen an“, sagt Diana Kramer. „Und bei jedem Gutschein gibt’s zehn Prozent oben drauf“, betont Julian Dicknöther. Im Frühjahr 2017 haben die Geschwister die Leitung des Familienbetriebs übernommen. Beide hatten damals ihre umfassende Ausbildung zu staatlich geprüften Augenoptikern und Augenoptikermeistern abgeschlossen. „Und das war bereits der vierte Generationswechsel in der mehr als hundertjährigen Geschichte unseres Traditionsunternehmens“, erzählen die beiden stolz. Bereits 1913 hat Karl Dicknöther, der Ur-Großvater der heutigen Chefs, ein Geschäft für „Uhren, Optik und Goldwaren“ in Munderkingen gegründet. Das wurde 1949 von seinem Sohn, der ebenfalls Karl hieß, weitergeführt und bestand bis 2007.

Mit einem Umbau und einer umfangreichen Renovierung haben Diana Kramer und Julian Dicknöther in ihrem Geschäft im Ehinger Schlößle die Unternehmensgeschichte weiter geschrieben und auf einen technisch aktuellen Stand gebracht. „3D-Refraktion“, „3D Videozentrierung“ und den Einsatz eines „DNEye Scanners“, der den „digitalen Fingerabdruck des Auges“ bestimmen soll, nennen die beiden als Beispiele.