Seit 40 Jahren im Öffentlichen Dienst

Auf vier Jahrzehnte im Öffentlichen Dienst darf der derzeitige Leiter des Haupt- und Personalamtes der Stadt Ehingen, Frank Hohl, zurückblicken. Nach seinem Studium an der Hochschule für Öffentlichen Dienst in Stuttgart war er zunächst für die Landeshauptstadt tätig, bevor er 1989 in die Große Kreisstadt Ehingen wechselte.

In der Stadtverwaltung Ehingen übernahm Frank Hohl zuerst die Leitung der Baurechtsbehörde. Seit 2006 ist er Leiter des Haupt- und Personalamtes. Oberbürgermeister Alexander Baumannn überbrachte ihm beste Wünsche und dankte ihm für seinen großen Einsatz während seiner langjährigen Dienstzeit. Anschließend überreichte er Frank Hohl eine Ehrenurkunde der Stadt Ehingen sowie eine Dankurkunde des Ministerpräsidenten zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum.