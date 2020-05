Seit 30 Jahren für andere da

Eigentlich war ja für den Jahrestag der Gründung eines Rotary Clubs für Ehingen und Umgebung - mit den Städten Münsingen, Hayingen, Munderkingen und Blaubeuren - ein großes Fest geplant, das nun aber wie vieles andere der Covid19-Pandemie zum Opfer gefallen ist.

Vor nun fast genau 30 Jahren, am 23. Mai 1990, wurde dem Gründungspräsidenten Rolf Wassermann von Governor Dr. Ulrich Stoll die Charterurkunde des rotarischen Weltpräsidenten überreicht und damit der RC Ehingen-Alb-Donau in die Runde der damals etwa 28 000 Clubs in aller Welt aufgenommen. Gleichzeitig wurden die 25 Gründungsmitglieder Teil der Freundesgemeinschaft der mehr als eine Million Rotarier in der Welt. Sie stimmten damit den seit der Gründung des ersten Clubs im Jahr 1905 über die Jahrzehnte als wesentlich erkannten Zielen zu: faires freundschaftliches Verhalten innerhalb und außerhalb des Clubs, verantwortliches Handeln in der eigenen Kommune und in der Welt, Förderung der internationalen Verständigung, Bekämpfung von Hunger und Krankheit und Unterstützung der Jugend. Und das bei Verbot von Diskriminierung wegen Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität und weltanschaulicher Einstellungen.

Das war dann in den vergangenen 30 Jahren auch Programm im RC Ehingen-Alb-Donau unter vier prüfenden Fragen für das Verhalten im Leben, der sogenannten Vier-Fragen-Probe:

Ist es wahr? Ist es fair für alle Beteiligten? Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen? Heute stehen vier Frauen und 53 Männer, zusammen mit ihren Partnern und Familien, für ein lebendiges und effektives Clubleben.

Der rotarischen Verpflichtung zur Hilfeleistung folgte man regional – wiederholt oder auch regelmäßig – durch die Unterstützung beispielsweise des Kinderschutzbundes, des Freundeskreises für Migranten, der Hospizvereine, der Jugendarbeit von Musikkapellen der Region, örtlicher Musikveranstaltungen, die jährlich vergebenen Preise an Schüler für ihr soziales Engagement, an Ferienaktionen für bedürftige Kinder und durch vieles andere. Überregional waren Flutopfer in Sachsen, ein Waisenhaus in Moskau, Hilfstransporte nach Bulgarien und in den Kosovo besondere Beispiele. Außerhalb Europas beteiligte sich der Club an der seit 1989 laufenden Aktion der weltweiten rotarischen Gemeinschaft zur Ausrottung der Kinderlähmung (Polio) in der Welt. Es gab Konzerte, Verkaufsaktionen und bis 2019 eine sehr erfolgreiche Sammelaktion von Hartplastikdeckeln, deren Verkauf zur Impfstofffinanzierung genutzt wird.

Seit November 2015 wurden damit etwa Deckel im Gegenwert von etwa 12 000 Impfdosen gesammelt. Dies und die jährlichen finanziellen Zuwendungen der Clubmitglieder an die weltweite Polioaktion macht den Club zu einem Teil des sehr erfolgreichen Antipoliokampfes. Regelmäßige Spenden an die Aktion Ehingen-Kinshasa, Unterstützung eines kleinbäuerlichen Projekts in Ostafrika, der Bau einer Schule in Nepal, die Hilfe für das Weki-Projekt des Ehinger Ehepaars Anday, die Versorgung von Landminenopfern, Akuthilfen nach Naturkatastrophen unter anderem sind weitere Beispiele für das Engagement in der weiten Welt.

In den vergangenen Jahren hat sich der Club auch der Umweltproblematik zugewandt. Durch Bau und Verkauf von Insektenhotels konnten nachhaltige Baumpflanzaktionen in Afrika unterstützt werden. Seit 2019 wird in Allmendingen unter Mitarbeit von Schülern ein 1400 Quadratmeter großer „Garten der Vielfalt“ angelegt.

Insgesamt wurden über den Hilfeverein des Clubs von 1990 bis Dezember 2019 für Ehingen und Umgebung 278 000 Euro, darüber hinaus für Europa 85 000 Euro und für den Rest der Welt 255 000 Euro eingesetzt. Von Anfang an war dem jungen Club das Ziel Rotarys, durch internationale Kontakte die Verständigung zwischen den Nationen zu fördern, ein wichtiges Anliegen. So wurden im September 1992 die Partnerschaft mit einem Club in Linz sowie im September 1996 die Partnerschaft mit einem französischen Club beschlossen. Seit 1992 beteiligte man sich

14 Mal am rotarischen Schüler-Jahresaustauschprogramm, mit dem einerseits 14 Schüler hier jeweils zehn Monate lang Land und Leute kennenlernten, andererseits konnte im Gegenzug elf Schülern aus unserer Region ein Ganzjahresaustausch zu Rotary Clubs und Gasteltern in 6 außereuropäischen Ländern vermittelt werden.

Kern des Clubgedankens ist das freundschaftliche Zusammenkommen mit den Clubfreundinnen und -freunden, bei dem man sich näher kennen lernen kann, sich austauschen kann, Unbekanntes aus anderen Berufswelten erfahren kann, interessanten Vorträgen zuhören kann und Freude miteinander haben kann.

Alles gemäß dem rotarischen Motto des Gründungsjahres: Enjoy Rotary – Freue Dich an Rotary!