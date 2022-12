Seit 30 Jahren dem Gesang verpflichtet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell werden am Kirchenpatrozinium langjährige Sängerinnen und Sänger geehrt, so auch dieses Jahr. Im Rahmen des Festgottesdienstes wurden am Sonntag, 4. Dezember, in der St. Nikolaus Kirche in Gamerschwang die Sängerinnen Anita Winter, die auch die erste Vorsitzende des Chors ist, und unsere Mesnerin Marianne Traub für 30 Jahre Sängertreue geehrt. Die Ehrungen wurden von Herrn Vikar Martin Saur und dem zweiten Vorsitzenden des Chors Heinz Böllinger vorgenommen.

Passend zur Geschichte des Hl. Nikolaus, die Hauptthema in der Predigt von Vikar Saur war, trugen die Ministranten Nikolausmützen. Im Anschluss an den Gottesdienst waren die Sängerinnen und Sänger sowie die Gottesdienstbesucher zu einem Stehempfang ins Pfarrhaus eingeladen, hier wurde mit einem Gläschen Sekt auf die Geehrten angestoßen.