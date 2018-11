Sehnsucht nach erstem Auswärtssieg

Eine knifflige Aufgabe haben die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring am zehnten Spieltag der ProA vor sich. Sie treten am Samstag, 17. November, 19 Uhr, bei den Young Pikes Baunach an. Beide haben bisher acht Punkte auf dem Konto, wobei beide Mannschaften ausschließlich (Steeples) oder zum Großteil (Young Pikes) vor heimischem Publikum erfolgreich waren. Während Baunach in dieser Saison schon einmal auswärts gewann, ging Ehingen Urspring bisher in vier Versuchen leer aus. Das soll sich ändern.

Nach den drei Niederlagen zum Auftakt der Saison haben die nun schon vier Siege mit dem zuletzt deutlichen und souverän herausgespielten Sieg gegen Hanau das Selbstvertrauen der Steeples noch einmal gestärkt. „Dreimal in Folge zu verlieren hat natürlich keinen Spaß gemacht, aber wir haben uns nicht beirren lassen“, sagt Domenik Reinboth, der immer wieder von seiner Mannschaft schwärmt und sich durch die bisherigen Erfolge in seiner Einschätzung bestätigt sieht. Klar für ihn ist: Man wird sich, ungeachtet des ordentlichen Saisonstarts mit Platz zehn (punktgleich mit den Teams bis hinau zu Platz sechs), auch künftig nicht beirren lassen. „Die Spieler sind heiß und haben Blut geleckt“, sagt Reinboth. Und: „Mit unserem Potenzial können wir jeden schlagen.“

Es scheint, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis nach vier Siegen in fünf Heimspielen auch auswärts etwas herausspringt. Bei den bisherigen vier Auftritten in der Fremde habe man vor allem in der Anfangsphase Probleme gehabt. Einen „besseren Start“ und vielleicht eine „kleine Führung’“ von Beginn an wünscht sich der Trainer – und das mit einfachen Mitteln. „Wir müssen nicht versuchen, das Besondere zu machen.“ Wenn die Mannschaft mal richtig ins Rollen kommt, ist sie schwer zu stoppen, das hat das Heimspiel gegen Hanau vor einer Woche nicht zum ersten Mal gezeigt. Nun geht es darum, sich darauf zu konzentrieren, „das, was wir gut machen, noch besser zu machen“, so Reinboth. Von Schwächen spricht er nicht und auch das deutet auf das gewachsene Selbstvertrauen und das Vertrauen in die eigenen Stärken hin.

Wie die Steeples sind auch die Young Pikes aus Baunach gut in die Saison gestartet. Im vergangenen Jahr noch dick im Abstiegskampf und am Ende mit acht Siegen in 30 Spielen dank des besseren direkten Vergleichs gegenüber Ehingen Urspring auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, haben die Franken schon jetzt vier Siege erzielt und könnten wie die Steeples eine erneute Zittersaison vermeiden. Ähnlich den Steeples haben auch die Baunacher ihre Philosophie nicht verändert. Die Young Pikes haben ein noch ein wenig jüngeres Team als Ehingen Urspring und sie bilden Talente aus, die dann im Idealfall beim Kooperationspartner Bamberg in der Bundesliga zum Einsatz kommen sollen. Auf Spieler wie etwa William McDowell-White (20 Jahre), Louis Olinde (20) oder Leon Kratzer (21) trifft das bereits zu, sie gehören auch zum Bamberger Erstliga-Kader. Von anderen wie Kristian Kullamäe (19) wird erwartet, dass sie diesen Weg einschlagen.

Kullamäe, der vor der Saison aus Gotha nach Baunach wechselte, ist trotz seines Alters bereits ein wichtiger Spieler des A-Nationalteams von Estland und zählt zu den großen Talenten im europäischen Basketball. „Kristian hat in Deutschland bereits für viel Aufsehen gesorgt und wir freuen uns, dass er seinen nächsten Entwicklungsschritt hier bei uns machen möchte. Er ist ein Scorer, der bei uns auch weitere Aspekte seines Spiels verfeinern will. In unserer jungen Mannschaft soll der A-Nationalspieler eine Führungsrolle einnehmen“, hatten die Young-Pikes-Coaches Felix Czerny und Mario Dugandzic bei der Verpflichtung des Spielers gesagt.

„Ein Gewinn für Baunach“

Baunachs Trainer Czerny und Co-Trainer Dugandzic, der Mitte vergangener Saison die Young Pikes übernommen und zum Verbleib in der Liga geführt hatte, nun aber wieder ins zweite Glied rückte, sind in Ehingen und Urspring bestens bekannt. Dugandzic war NBBL-Coach ebenso wie Czerny, der als Trainer mit Ursprings U19 mehrmals die deutsche Meisterschaft gewann, ehe er über die Stationen Bayern München, Nürnberg und Ludwigsburg nach im Sommer 2018 nach Baunach wechselte. „Felix ist ein Gewinn für Baunach“, sagt Steeples-Trainer Reinboth, der sich auf ein Wiedersehen mit Czerny freut. Freundschaft hin oder her – das Team Ehingen Urspring ist am Samstag in Baunach auf einen Sieg aus. Personell schöpft Domenik Reinboth aus dem Vollen, vom Nachwuchs dabei sind wieder Kevin Strangmeyer und Franklyn Aunitz, der in der Schlussphase gegen Hanau zum Einsatz kam und seinen ersten Feldkorb in der ProA erzielte. Doch in erster Linie sind die Erfahreneren im Steeples-Team gefordert.