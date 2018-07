Seelsorgeeinheit Ehingen feiert ihre Jubilare

Im Rahmen der sonntäglichen Messe hat die katholische Gemeinde Ehingen langjährige Mitarbeiter der Kirche für ihre Arbeit geehrt. Passend dazu war der Predigttext gewählt von der Aussendung der Jünger Jesu, mit nichts anderem ausgerüstet als mit einem Wanderstab.

„Jesus sendet seine Jünger aus, sie sollten sich auf den Weg machen. Mit den Jubilaren wird deutlich, dass dieses Auf-den-Weg-machen auf sehr persönliche Weise geschieht“, sagte Stadtpfarrer Harald Gehrig der Gemeinde. „Ich freue mich, dass Sie sich auf den Weg zu uns nach Ehingen gemacht haben, um dem Glauben ein Gesicht zu geben. Alle pastoralen Berufe sind im Seelsorgeteam vertreten. Ich bin stolz, dass die Menschen in unserer Stadt durch die Kirchenmusik berührt werden“, erklärte Gehrig.

Sabine Knorr ist seit 25 Jahren Gemeindereferentin, als Symbol für ihre Arbeit hatte sie ihr Bügeleisen mitgebracht. Beim Bügeln habe sie Ruhe und Zeit nachzudenken, am Bügelbrett entwickele sie ihre Ideen. 1017 Kommunionkinder hat sie in 25 Jahren begleitet, hat mit Gott und den Menschen zu tun, erklärte sie dankbar.

Pfarrer Jean de Dieu Mvuanda ist vor 30 Jahren im Kongo zum Priester geweiht worden, er hatte eine kleine Weltkarte dabei. Seine Familie ist seit dem 17. Jahrhundert christlich. Er musste seinen Dienst als Priester immer aufs Neue erklären. „Du bist gewählt, du bist gesandt, es ist nicht deine Sache zu fragen wohin,“ sagte der Priester aus dem Kongo. Nur vier Jahre war er in seiner Diözese, seitdem immer er wieder im Auftrag seiner Kirche unterwegs, seit 2001 in Europa. „Überall, wo du bist, ist Gott“, sagte er.

Kirchenmusikdirektor Volker Linz ist seit 25 Jahren im Dienst der Kirche tätig. Er musste nicht lange überlegen und trug schwer an einer Orgelpfeife als Symbol für seine Arbeit. „Das ist längst nicht die größte Pfeife in dieser Kirche“, sagte Linz. Der Titel der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ könnte auch über seinem Leben eines Kirchenmusikdirektors und dessen Familie stehen, sagte Linz. „25 Jahre als Kirchenmusiker Musik machen zu können, ist ein Geschenk“, so sein Fazit.

Diakon Roland Gaschler kommt aus Göppingen und hat als Symbol eine Märklin-Weiche mitgebracht. Auch er stand vor 25 Jahren an einer Gabelung. Der Weg als Diakon in den pastoralen Dienst war nicht immer einfach, er habe Menschen an seiner Seite gehabt, die geholfen haben, den richtigen Weg zu finden, erklärte er und dankte besonders seiner Frau. „Danke an unsren Herren, der über Stock und Stein mit uns geht“, erklärte der Diakon.

Wolfgang Gentner ist seit 25 Jahren Chorleiter und Organist im Dienst der Kirche. „Wer singt, betet doppelt, die Seele ist das Zentrum des Glaubens. Die Seele herauszulassen, ist der Gesang. Bei uns ist die Kirche der Ort, an dem laut und kräftig gesungen wird“, sagte Gentner.

Jahrespraktikant Michael Sinn wurde von der Gemeinde verabschiedet. Er sprach die Fürbitten für alle, die sich im Glauben auf den Weg gemacht haben.