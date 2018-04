Sechstes JSD-Turnier in Eggingen

Der DC Hochsträss ist am Sonntag, 22. April, Gastgeber des sechsten Turniers der Jugend-Steeldart (JSD)-Serie des Dartverbands Oberschwaben in der Saison 2017/18. Beginn in der Mehrzweckhalle in Eggingen ist um 11 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche bis 18 Jahre. Gespielt wird nach dem Modus 501 double out auf drei Gewinnsätze, in der Gruppenrunde tritt jeder gegen jeden an. Die Dartspieler auf den Plätzen eins bis drei erhalten einen Pokal, für die beste Jugendspielerin gibt es zudem eine Urkunde.