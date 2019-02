Sechs Treffer im Testspiel-Derby

Der Fußball-A-Ligist SF Donaurieden hat im Testspiel gegen den Bezirksligisten TSV Erbach ein 3:3 erzielt.

SF Donaurieden – TSV Erbach 3:3 (1:1). - in dem Derby auf dem neuen Kunstrasen Gollenäcker in Ehingen gingen die Erbacher durch den im Winter vom FV Schelklingen-Hausen zurückgekehrten Jan Beran in Führung (32. Minute). Fünf Minuten vor der Pause glich Mathias Kräutle für die Sportfreunde aus. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Philipp Grabinger das 2:1 für Erbach (50.), Donaurieden gelang durch Matthias Stetter erneut der Ausgleich (69.). In der 82. Minute erzielte Kräutle das 3:2 für den A-Kreisligisten, doch aus dem Derbysieg wurde es nichts. David Schall markierte drei Minuten später das 3:3. Während Donaurieden am Wochenende spielfrei ist, bestreitet Erbach ein weiteres Vorbereitungsspiel: Der TSV ist am Samstag, 16. Februar, 16 Uhr, zu Gast beim Kreisligisten VfL Ulm/Neu-Ulm.