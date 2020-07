Sechs Ortsvorsteher verabschieden ihren Hallenhausmeister Paul Müller

33 Jahre und ein halbes dazu hat der Elektriker Paul Müller dafür gesorgt, dass in der Ende 1986 eingeweihten Albhalle am Rand des Granheimer Sportgeländes alles reibungslos ablief. Am Donnerstag verabschiedeten ihn die Ortsvorsteher der sechs Ehinger Albteilorte mit Blumen und dem Dank für die erbrachte Leistung.

Geeignter Standort

Beim weiträumigen Sportgelände des SV Granheim fand die Stadt Ehingen den geeigneten Standort für eine auf die Bedürfnisse ihrer Teilorte auf der Schwäbischen Alb zugeschnittene Mehrzweckhalle, als es darum ging, umbauten Raum mit optimalen Voraussetzungen für sportlichen Trainingsbetrieb und kulturelle Veranstaltungen zu schaffen. Den Auftrag, das Gebäude und seine unmittelbare Umgebung in stets gepflegtem und betriebsfähigem Zustand zu erhalten, übernahm zu Beginn des Jahres 1987 der Granheimer Paul Müller. Als gelernter Elektriker brachte er alle Voraussetzungen für die Instandhaltung der umfangreichen Energieversorgung und -verteilung mit, verstand es aber auch, die sanitären Einrichtungen mit der gebührenden Sorgfalt zu pflegen und bei Bedarf zu reparieren.

Bei vielen Anlässen wurde Paul Müller durch seine von den Nutzern und Besuchern der Veranstaltungen ihrer Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft wegen sehr geschätzte Ehefrau Anita unterstützt.

Guter Nachfolger

„Hätte ich nicht in Andreas Rapp den geeigneten Nachfolger gefunden, hätte ich noch weiter gemacht“, brachte Paul Müller bei der Verabschiedung seine ungebrochene Verantwortungsbereitschaft zum Ausdruck. So aber habe er die Gelegenheit zur Übergabe im richtigen Zeitpunkt genutzt. Seit Beginn des Monats Juli 2020 ist nun Andreas Rapp für den störungsfreien Betrieb der Halle zuständig.

Dankbarkeit für die geleistete Arbeit und die begründete Hoffnung auf gute Zusammenarbeit mit dem Nachfolger veranlasste die Ortsvorsteher Josef Huber (Altsteußlingen), Alfons Köhler (Dächingen), Josef Missel (Erbstetten), Jutta Uhl (Frankenhofen), Franz Denzel (Granheim) und Rolf Scherb (Mundingen) nicht zuletzt im Hinblick auf die Bewerbung um den Europäischen Dorferneuerungspreis zur Demonstration der Einigkeit auf der Ehinger Alb.