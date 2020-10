Sechs neue VR-Mobile rollen durch die Region

Die Sozialstation Ehingen, die Sozialstation Munderkingen, das Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen, die Evangelische Krankenpflegestation in Rottenacker, die Pflegeheim GmbH ADK und der ambulante Pflegedienst ADK können in Zukunft hilfsbedürftige Menschen noch besser unterstützen: Möglich macht dies eine Spende von sechs Fahrzeugen durch die Donau-Iller Bank.

Auf Schloss Solitude

Die Fahrzeugschlüssel für die Autos, VR-Mobile genannt, überreichte der Prokurist und Vertriebsleiter der Bank, Thomas Freudenreich, bei der zentralen Übergabeveranstaltung auf Schloss Solitude in Stuttgart am 2. Oktober.

Gestiftet haben die VR-Mobile Kunden der Genossenschaftsbank, indem sie Monat für Monat rund 26 000 Gewinnspar-Lose erworben haben. „Die genossenschaftliche Idee steht für persönliche Verbundenheit und partnerschaftliches Handeln in der Region“, sagte Thomas Freudenreich bei der Übergabe. „Wir freuen uns sehr, mit der Spende von sechs weiteren VR-Mobilen bei der Versorgung hilfsbedürftiger Menschen zu unterstützen. Die Fahrzeugspende verbessert die Mobilität der Pflege- und Hilfspersonen und damit die Betreuung der Menschen zu Hause. Insgesamt haben wir nun bereits 49 Fahrzeuge für Einrichtungen in der Region zur Verfügung gestellt“, so Thomas Freudenreich.

Für jedes Jahrzehnt ein Auto

Besonders erfreut war die Bank darüber, der Sozialstation Munderkingen die neuen Fahrzeugschlüssel überreichen zu können, erfolgte die Übergabe doch zeitgleich mit dem 40-jährigen Bestehen der Einrichtung. „Das inzwischen vierte Fahrzeug für die Sozialstation soll stellvertretend für jedes Jahrzehnt stehen, indem die Einrichtung ihrem Auftrag der Kranken- und Altenpflege in unserer Region nachgekommen ist.“, so der Prokurist der Donau-Iller Bank. Die VR-Mobile stehen den sozialen Einrichtungen auf Leasingbasis für drei Jahre zur Verfügung. Der Wert der Spende beläuft sich auf insgesamt rund 43 000 Euro. Finanziert wird die Spende aus dem Spendentopf des Gewinnsparens der Donau-Iller Bank.