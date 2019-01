Sechs Kügele stellen sich der Prüfung

Das „Saturday Night Fever“ ist förmlich am Samstagabend im Landgasthof „Rose“ in Berg ausgebrochen – die Narrengruppe der Eh’gner Kügele traf sich zur Aufnahmefeier im Disco-Look. Sechs neue Mitglieder hatten die aktiven Kügele bereits an der Hauptversammlung im vergangenen Jahr gewählt. Verschiedene Prüfungen und die traditionellen Rituale erwarteten die sechs Aufgenommenen, darunter Juliana Gerdes, Sonja Keller, Kim Kramer, Jenny van Stichel, Felix Woitowitsch und Frédéric Zimmermann.

Zunftmeisterin Elvira Mall freute sich über die allesamt kostümierten Gäste im Saal: Schlaghosen, Glitzer, große Hemdkrägen und auch Brusthaartoupets, wo man hinsah. Nach ein paar kurzen Worten zur diesjährigen Fasnet übergab Mall dem Aufnahmekomitee die Moderation. Das altbewährte Team, bestehend aus Thomas Buck, Stefan Kleinert, Jonny Kuhn und Uwe Woitowitsch, kam im stilechten John-Travolta-Outfit und bat sogleich die neu aufgenommenen Mitglieder nach vorne. Das gemeinsame auswendige Vorsingen des Kügeles-Lieds gehört genauso wie das „Häsabstauben“ zur alljährlichen Tradition.

Gefühl, als wäre man im Film

Noch vor den weiteren Prüfungen der Kandidaten hatten diese sechs Aufgenommenen einen eigenen Programmpunkt vorbereitet. „Ihr kennt doch alle das Gefühl, das man manchmal hat, wenn man durch die Stadt läuft – man fühlt sich, als wäre man im Film“, leitete Frédéric Zimmermann die Einlage ein. Dieses Gefühl hätten zumindest die neu Aufgenommenen gehabt und deshalb kleine Szenen aus bekannten Filmen und Musikvideos nachgespielt – mit denselben Kostümen, Kameraeinstellungen und Schnitten. Zu einem Ratespiel verpackt durften die vier mehr oder weniger freiwilligen Quizteilnehmer, darunter Zunftmeisterin Elvira Mall und ihr Stellvertreter Steffen Knab, diese Filmszenen, die zuerst ohne Ton abgespielt wurden, erraten. Die Antwort durfte aber nicht einfach herausgerufen werden, sondern man musste erst mit einem Disco-Tanzschritt auf sich aufmerksam machen, um seinen Tipp abzugeben. Die Filmszenen hatten die Aufgenommen sorgfältig ausgewählt, so tanzten sie etwa verkleidet als Indianer, Bauarbeiter, Polizist und Cowboy als „Village People“ zu dem Song „YMCA“. Felix Woitowitsch gab nicht nur einen wunderbaren Rocky Balboa im grauen Trainingsanzug am Groggensee ab, sondern auch einen durch die Ehinger Innenstadt stolzierenden John Travolta in der Filmszene aus „Saturday Night Fever“. Auch Juliana Gerdes und Frédéric Zimmermann überzeugten mit ihren Tanzkünsten zu „Dirty Dancing“; deren spektakuläre Hebefigur wurde mit tosendem Beifall der Gäste quittiert. Als in der letzten Szene die neuen aktiven Kügele in roter Badekleidung die Baywatchszene in Zeitlupe am Groggensee entlangjoggend nachspielten, drohte der Saal vor johlenden Beifallsrufen und bebendem Applaus auseinanderzubrechen.

Zufallsmaschine „Discomixer“

Die erste Aufgabe des Komitees an die sechs Kügele bestand darin, Kosmetiktücher einzeln mit einer Hand herauszuziehen, ohne dass dabei die Box fixiert werden durfte. Bei diesem Geschwindigkeitsspiel flogen den Teilnehmern die Tücher förmlich um die Ohren. Für die zweite Prüfung namens „Discomixer“ baute Uwe Woitowitsch extra eine Zufallsmaschine, die aus einer Standtafel mit etlichen Nägeln darin bestand. Ließ man oben einen kleinen Ball in die Öffnung fallen, so konnte man dessen Weg wie in einem Schaufenster hindurch beobachten. Unten entschied der reine Zufall, in welchem der acht nummerierten Becher der Ball landete. Jeder Aufgenommene durfte drei Bälle auf den Weg durch den „Discomixer“ schicken, sodass man anhand der Zahl auf dem Becher maximal drei verschiedene Zutaten für einen Cocktail erhielt. Unter diesen Zutaten befand sich unter anderem Tomatensaft, Salz- und Gurkenwasser. Die einzelnen Komponenten des Drinks galt es nun zu erraten. Anhand der verzerrten Gesichter bei der Probe ihres Cocktails konnte man den Kandidaten ablesen, dass dies nicht unbedingt ihr jeweiliges Lieblingsgetränk sein würde. Die letzte Prüfung zielte auf genaues Zuhören und das Kennen der Discosongs ab, die in Schnipseln verzögert oder beschleunigt präsentiert wurden.

Nach den Prüfungen ging es dann zur traditionellen Aufnahmezeremonie, bei denen das „Häs“ der Aufgenommenen durch das große Kügele kontrolliert und die Taufe mit Schmiechwasser vollzogen wurde. Natürlich durfte auch der Maskentanz und das Essen von Kügele mit Sauerkraut nicht fehlen, bis es zur feierlichen Übergabe der Urkunde durch die Zunftmeisterin kam. Damit war der offizielle Teil der Aufnahme beendet und DJ Tobi heizte den Saal richtig ein, sodass Jung und Alt bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam feiern konnten.

Diese Kügele haben Orden erhalten: Katharina Aleker, Stefanie Bachner, Anna Baur, Sabrina Bausenhart, Anna Katharina Huss und Florence Zimmermann für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft bei den Eh’gner Kügele. Susi Bartmann, Steffi Leicht, Florian Mall, Peter Waibel und Woitowitsch Uwe für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft. Ingrid Buck, Iris Geister, Michael Johannsen, Karin Renner-Denkinger für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft. Erwin Kaufmann erhielt einen Orden für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft bei den Eh’gner Kügele. Karl Ruoß und Reinhold Sauter sind bereits seit 50 Jahren aktiv bei den Eh’gner Kügele dabei. Den Sonderorden „Durstlöscher-Orden-am-Bande“ (Gießkanne) für das Gießen der Bepflanzung um den Narrenstadel Ehingen im Sommer 2018 bekamen Tobias Gerdes und Mark Stültgens verliehen.