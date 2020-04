Sechs BBL-Klubs beantragen auch ProA-Lizenz

Neben fast allen bisherigen Zweitligisten haben auch sechs Basketball-Bundesligisten eine Lizenz für die ProA-Saison 2020/21 beantragt. Dies gab die für die ProA und ProB zuständige Zweite Basketball-Bundesliga am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Einer dieser Vereine beantragte sogar zudem eine Lizenz für die ProB. Um welche sechs BBL-Klubs es sich dabei handelt, gab die Liga nicht an. Somit fahren sechs Bundesligisten zweigleisig: Vor wenigen Tagen hatte die BBL mitgeteilt, dass alle 17 Vereine der laufenden Erstliga-Saison sowie die beiden aus der ProA aufstiegsberechtigten Klubs, Chemnitz und Bremerhaven, sich um Lizenz für die kommende Bundesliga-Spielzeit beworben hätten. Von den 17 Vereinen der vergangenen, im März vorzeitig beendeten ProA-Saison 2019/20 verzichteten einzig die Basketballer von Schalke 04 auf einen Lizenzantrag für 2020/21, alle andere bewarben sich erneut für die zweithöchste deutsche Spielklasse – darunter auch das Team Ehingen Urspring, das neben der ProA auch eine Lizenz für die ProB beantragt hat. Hinzu kommen neben einigen Bundesligisten und nahezu allen bisherigen ProA-Klubs auch einzelne ProB-Vereine, die den Sprung in die ProA wagen würden – darunter offenbar auch der ProB-Süd-Meister Elchingen, der sich ursprünglich in die Regionalliga zurückziehen wollte. Insgesamt hätten zehn Vereine nur für die ProA einen Antrag eingereicht, schreibt die Zweite Basketball-Bundesliga. Elf Vereine hätten sowohl eine Lizenz für die ProA als auch die ProB beantragt, nur für die ProB seien 19 Anträge eingegangen. Von Vereinen aus der Regionalliga seien acht Lizenzanträge für die ProB gekommen.