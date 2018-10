Schwimmen und Chillen

So wirklich glauben konnte es Domenik Reinboth, Trainer des Teams Ehingen Urspring, am Mittwochabend nicht. Etwas ungläubig schaute er bei der Pressekonferenz in die Statistik, blickte auf, grinste und fing zu reden an. „In der Kabine habe ich nach dem Spiel zu Seger Bonifant gesagt, dass 40 Punkte schon schöner wären als 39. Auch, weil er einen Freiwurf verworfen hat“, scherzte Reinboth nach dem herausragenden Auftritt des Spielers beim 104:91 über die Tigers Tübingen.

Doch nicht nur Bonifant ist über sich hinausgewachsen, auch die restliche Mannschaft hat gezeigt, zu was sie fähig ist. „Wir haben 30 Fast-Break-Punkte kassiert“, sagte dann auch ein fassungsloser Gästetrainer Aleksandar Nadjefji nach dem Spiel.

Dass die Ehinger bereits am Sonntag schon wieder ran müssen, weiß natürlich Trainer Domenik Reinboth genau und hat den Steeples deswegen für den Tag nach dem Tübingen-Sieg ein etwas anderes Trainingsprogramm verordnet. „Wir werden schwimmen gehen“, sagte Reinboth am Mittwochabend und fügte hinzu: „Und wir müssen uns etwas ausruhen, ein bisschen chillen.“ Denn schon am Sonntag wartet in Oberhausen der Aufsteiger Schalke auf die Ehinger.