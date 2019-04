Schwierige Auswärtsaufgabe für Süd

Es schwieriges Auswärtsspiel hat der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd am Samstag, 5. April, 15.30 Uhr, vor sich. Die Kirchbierlinger sind zu Gast beim Tabellenzweiten und Aufstiegsanwärter SKV Rutesheim. Um in Rutesheim zu bestehen, muss eine Leistungssteigerung gegenüber dem Auftritt am vergangenen Wochenende gegen Löchgau her.

Gern wäre Süd mit 32 Punkten auf dem Konto zum Tabellenzweiten gefahren, doch Aufsteiger Löchgau machte den Plan durch seinen überraschenden 3:0-Sieg in Kirchbierlingen zunichte. „So stehen wir etwas unter Zugzwang“, sagt SSV-Trainer Michael Bochtler, der die schwache erste Halbzeit gegen Löchgau zu Beginn der Trainingswoche mannschaftsintern noch einmal zur Sprache gebracht hat. Viele Vier-Augen-Gespräche habe er mit den Spielern geführt, so Bochtler. „Ich denke, wir wissen, woran es lag.“ Vor allem die zu hohe Fehlerquote und zu große Abstände zu den Gegenspielern hätten zu der Heimniederlage vor einer Woche geführt. „Darauf müssen wir künftig achten, vor allem schon jetzt in Rutesheim.“

Dass man die abstiegsgefährdeten Löchgauer womöglich unterschätzt hat, diesen Eindruck hatte der Trainer nicht. „Die Trainingswoche davor war gut, ich hatte nicht das Gefühl von Nachlässigkeiten. Wir hatten eine gute Vorbereitung auf dieses Spiel, haben es aber einfach nicht auf den Platz gekriegt“, sagt Bochtler. Er hofft, dass die Mannschaft es besser macht gegen Rutesheim. „Wir müssen viel ruhiger spielen, viel ballsicherer sein. Gegen Löchgau war nie Ruhe drin, obwohl es in der zweiten Halbzeit besser war.“

Mit der SKV Rutesheim wartet auf Den SSV Ehingen-Süd nun eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen wäre, nun aber – nach einigen personellen Veränderungen im Sommer 2018 – eine ganz andere Rolle spielt. Von Anbeginn mischt die Mannschaft oben mit und ist ein Anwärter auf Meisterschaft und Aufstieg, auch wenn man nach der Winterpause keines der Spiele gegen die Tabellennachbarn und Mitkonkurrenten gewann: Gegen Hollenbach und Dorfmerkingen gab es jeweils ein 1:1-Unentschieden, gegen Essingen verlor die SKV 0:2. Die beiden anderen Begegnungen entschieden die Rutesheimer gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte klar für sich: 5:1 gegen Wangen und 6:2 gegen Laupheim.

Die Stärken von Rutesheim liegen in der Offensive: mit 49 Treffern in 21 Spielen hat die Mannschaft nach Sindelfingen (53) die beste Ausbeute, wobei sich Ehingen-Süd (46) nicht verstecken muss. 27 der 49 SKV-Tore gehen auf das Konto der Angreifer Noah Lulic (10), Gianluca Crepaldi (9) und Salvatore Catanzano (8) – bemerkenswert: Lulic und Catanzano sind gerade einmal 19 Jahre alt, nur Crepaldi (28) hat schon deutlich mehr Erfahrung und trug mit 17 sowie 14 Saisontreffern in den vergangenen beiden Jahren viel zum Aufstieg 2017 und dann auch zum Verbleib in der Verbandsliga bei. Das sind nicht die einzigen Spieler, auf die es zu achten gilt. „Die Rutesheimer haben auf den Außenbahnen schnelle Leute, die den direkten Weg zum Tor suchen.“ Was die Vorbereitung auf den Gegner erschwert, ist, dass der Tabellenzweite „von der gesamten Spielanlage her sehr variabel ist“.

Den Spielfluss des Gegners hemmen, möglichst nah am Gegenspieler sein, aggressiv zu Werke gehen – für Trainer Bochtler sind das die Rezepte, um Rutesheim das Leben zu erschweren und selbst Erfolg zu haben. Personell sieht es ähnlich aus wie gegen Löchgau, außer dass womöglich Noah Gnandt ausfallen wird. Wegen einer Muskelverhärtung musste der Defensivspieler das Training am Dienstag abbrechen und die Einheit am Donnerstag auslassen. Für ihn rückt Max Vöhringer als rechter Verteidiger wieder in die Startelf. Zudem denkt Bochtler darüber nach, Jan-Luca Daur, gegen Löchgau zur zweiten Halbzeit, von Beginn an in der Innenverteidigung zu bringen. Wohl noch keine Option ist Danijel Sutalo, der zwar mittrainiert hat, aber noch Schmerzen in der Schulter hat und in den Zweikämpfen im Training geschont wurde.