Schwierige Aufgabe für TSG-Junioren

Nach dem Sieg gegen den Tabellenzweiten spielen die Fußball-B-Junioren der TSG Ehingen am Sonntag, 1. Dezember, beim Verbandsstaffel-Tabellenführer SSV Reutlingen.

SSV Reutlingen – TSG Ehingen (Sonntag, 14 Uhr). - Schaut man die bisherige Bilanz der beiden Mannschaften an, so zeigt sich hier ein gewaltiger Unterschied. Auch in der laufenden Saison ist das Team des Oberligisten SSV Reutlingen unangefochtener Tabellenführer und hat bereits 29 Punkte auf seinem Konto. Für die Mannschaft von Tom Breymaier gilt es am Sonntag vor allem darum, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen.